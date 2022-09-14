參訪中油桃園煉油廠 賴香伶：勞工權益受損

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早參訪中油桃園煉油廠。賴香伶表示，桃園煉油廠工會幹部向她陳情，煉油廠部分勞務委外基層勞工這幾年一直爭取年資應該要併計特休要算入天數，但是桃園煉油廠在相關勞資會議上有承諾，實際都沒有照法規的要求執行，勞工的權益一直受損。

據工會代表表示，桃園市政府對這件事是知悉的，但是長期漠視，最後勞工代表請工會來向她陳情，所以今天來了解實情，應該透過相關法令解釋，桃園煉油廠要據相關行政解釋或要求法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資可以併計特休假、照實際年資折算加級。

如果說到現在111年新的制度願意從善如流，但前面幾年權益已經完全受損，所以想要追償五年內特休假權益保障，賴香伶跟工會會全力協助，希望桃園市政府盡快動起來，不要讓已很清楚的問題卻都沒人勞檢或加強要求輔導改善，讓基層勞工權益一直沒有被落實，這是桃園勞工很大的悲哀，她會盡她的職責和過去勞動局的專業來協助這些勞工。

中油工會勞資會議代表韋建茂指出，這個案他們追蹤很久，結果108年12月總公司有來文要求桃園煉油廠實施，但桃園煉油廠一直不實施，全中油在賴香伶以前在台北市政府爭取下，全中油都實施年資併計的特休假。

唯獨桃園市在鄭文燦主政下他一直不關心這議題，造成這一百多位勞工的特休假併計一直被剝削，因為走投無路尋求支持無門下，拜託委員幫我們這些弱勢無助的勞工來爭取，勞工局真的很可惡，勞務工去找他們的時候，他還講你這是一年一約，你可能會沒有工作，用這樣跟資方一樣的口氣威脅他們，心生畏懼都不敢講話，鄭文燦在這方面真的做得很差，就拜託委員幫弱勢勞工爭取。