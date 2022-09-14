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轟！台7線49.8公里大崩坍 47K至65K管制到明午
梅花颱風遠離，連日雨勢影響，桃園市復興區台7線49.8公里處山上邊坡今天清晨突然大坍方，大量土石夾雜林木崩塌轟掉落聲勢驚人，造成台7線該處雙向道路完全阻斷，公路總局第一養工處及復興工務段調派重機具緊急派搶修中，台7線巴陵47公里到明池65公里路段管制到明天中午。
梅花颱風連日大量路降雨，造成復興區山區的台7線邊坡不穩或坍方，今天清晨台7線49.8公里復興大路段邊坡大坍方，幸無人車受困。
公路總局第一養工處表示，受到該處大坍方施工影響，台7線巴陵47公里到明池65公里路段，立即實施行車管制到明天（15日）中午12時，行駛台7線北橫公路民眾，請改道國五或台9線北宜公路行駛，以免行程受阻。
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