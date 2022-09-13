快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土石流嚴重清不完 桃113線續封路、僅供大型機具走

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃113道路大量土石流淹沒，市府決定持續封路，清出單線道僅供大型機具搶修進出。圖／桃園市府提供
桃113道路大量土石流淹沒，市府決定持續封路，清出單線道僅供大型機具搶修進出。圖／桃園市府提供

梅花颱風逐漸遠離，桃園市復興區山區今天仍間歇性雨勢不停，復興里三光國小前桃113線土石流昨天封路，市府養工處今天派人員清出單線車道、該處今天下午表示，考量居民用路人安全，該路持續封路，清出單線道僅供大型機具救災進出，禁止民眾通行。

梅花颱風帶來雨量，復興區後山三光里部分產業道路發生土石流，其中桃113線2.45至2.5公里昨天發生大量土石流，淹沒雙線道路，十分嚴重，養工處封路禁止通行，里長陳惠陵協助封路和廣播呼籲里民繞道，養工處施工人員至今天下午機具清出一條單線道，間歇雨勢下，該路邊坡地基不穩。

市府養工處表示，三光山區一陣一陣雨勢不停，桃113線的山上土石隨時可能坍方沖刷下來，土石流泥沙高約2公尺，經機具搶修清掉大量土石流，但是雨勢間歇不停，該路土石流仍危險，考量用路人安全，桃113道路持續封路，單線道只供搶修災情的大型機具經過，民眾禁止通行，仍請繞道三光大橋進出，維護自身安全。

陳惠陵表示，養工處派人清掉桃113線大量土石流，維持單線提供機具通行，且由雨勢間歇不停，桃113線還是容易發生土石流，為避免晚上土石流坍方危險，該里配合市府封路，呼籲里民這兩天桃113線禁止通行，繞道三光大橋進出，市府將等天氣好轉，土石流泥沙凝固，再清除土石搶通後，再恢復民眾車輛進出。

桃113道路大量土石流淹沒，市府決定持續封路，清出單線道僅供大型機具搶修進出。圖／桃園市府提供
桃113道路大量土石流淹沒，市府決定持續封路，清出單線道僅供大型機具搶修進出。圖／桃園市府提供

土石流 梅花颱風 桃園

延伸閱讀

颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

「梅花」帶來風雨 台7線巴陵至明池段預警性道路封閉

梅花颱風帶來強降雨...台7線夜間坍方行車危險 巴陵至明池19時起預警封路

桃園復興三光崩塌土石流嚴重 桃113線封路明搶通

相關新聞

楊梅交流道台一線積水惹民怨 公路總局表示持續關注

近日颱風侵台造成強降雨，北台灣都深受影響，不過桃園楊梅交流道附近的台1線卻因為瞬間大雨讓道路產生積淹水，造成塞車情形，讓...

土石流嚴重清不完 桃113線續封路、僅供大型機具走

梅花颱風逐漸遠離，桃園市復興區山區今天仍間歇性雨勢不停，復興里三光國小前桃113線土石流昨天封路，市府養工處今天派人員清...

挺文化人翻轉政治 銅鑼灣書店林榮基籲同鄉支持鄭朝方

根據統計，中港澳設籍新竹縣竹北市人數，截至今年8月底首度破千人；香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特...

15日生效坤輿設置案無力回天 自救會明提前慶「勝利」

苗栗縣造橋鄉反坤輿自救會明天上午要舉行「勝利」記者會，宣告造橋龍昇村鄉親長達2年抗爭的苦難日子已經過去！不過，縣環保局表...

掩埋場開發案大限將至 坤輿自救會明辦抗爭勝利記者會

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案引發抗爭多年，自救會認定全案已屆落日條款的期限而「歸零」，明天將在抗爭現場舉行「抗爭...

桃園楊梅、新屋9月21日將停水 受影響鄰里要注意

台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區 1000mm 過橋鋼管設備改善工程」，預計本月9月21日8時起至晚間8時30分止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。