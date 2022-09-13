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土石流嚴重清不完 桃113線續封路、僅供大型機具走
梅花颱風逐漸遠離，桃園市復興區山區今天仍間歇性雨勢不停，復興里三光國小前桃113線土石流昨天封路，市府養工處今天派人員清出單線車道、該處今天下午表示，考量居民用路人安全，該路持續封路，清出單線道僅供大型機具救災進出，禁止民眾通行。
梅花颱風帶來雨量，復興區後山三光里部分產業道路發生土石流，其中桃113線2.45至2.5公里昨天發生大量土石流，淹沒雙線道路，十分嚴重，養工處封路禁止通行，里長陳惠陵協助封路和廣播呼籲里民繞道，養工處施工人員至今天下午機具清出一條單線道，間歇雨勢下，該路邊坡地基不穩。
市府養工處表示，三光山區一陣一陣雨勢不停，桃113線的山上土石隨時可能坍方沖刷下來，土石流泥沙高約2公尺，經機具搶修清掉大量土石流，但是雨勢間歇不停，該路土石流仍危險，考量用路人安全，桃113道路持續封路，單線道只供搶修災情的大型機具經過，民眾禁止通行，仍請繞道三光大橋進出，維護自身安全。
陳惠陵表示，養工處派人清掉桃113線大量土石流，維持單線提供機具通行，且由雨勢間歇不停，桃113線還是容易發生土石流，為避免晚上土石流坍方危險，該里配合市府封路，呼籲里民這兩天桃113線禁止通行，繞道三光大橋進出，市府將等天氣好轉，土石流泥沙凝固，再清除土石搶通後，再恢復民眾車輛進出。
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