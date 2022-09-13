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挺文化人翻轉政治 銅鑼灣書店林榮基籲同鄉支持鄭朝方

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特地冒著風雨南下，為竹北市長參選人鄭朝方送上象徵勝選的「鴻運當頭」好彩頭。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特地冒著風雨南下，為竹北市長參選人鄭朝方送上象徵勝選的「鴻運當頭」好彩頭。圖／鄭朝方辦公室提供

根據統計，中港澳設籍新竹縣竹北市人數，截至今年8月底首度破千人；香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特地冒著風雨南下，為竹北市長參選人鄭朝方送上象徵勝選的「鴻運當頭」好彩頭，呼籲台籍中港澳同鄉，透過選票翻轉地方政治，給予全力支持。

2019年因反送中、長年受威脅迫害等因素，林榮基於台灣發起重新開店計畫，並於2020年在台北順利開幕。他表示，台灣是香港人的堡壘，而竹北是大新竹與台灣科技經濟發展的關鍵，竹北市長選舉不只是地方發展的關鍵，更是進步價值的選擇。他希望竹北市民能夠重視這場選舉，也呼籲台籍的中港澳上千名同鄉，透過選票翻轉地方政治，全力支持鄭朝方。

林榮基說，他與鄭朝方過去因為音樂創作和文化工作而結識，他期待用文化人挺文化人的力量，讓大家看見新世代能量，可以改變地方政治生態。

鄭朝方表示，林榮基特地在風雨中送暖支持，令他十分感動。而銅鑼灣書店在台灣的意義，是延續亞洲民主自由，尋求進步價值的路徑；這一份信念正是多年深耕新竹，長期努力與地方守舊政治結構抗衡的初衷。

鄭朝方回贈自創作品「髻鬃花」給林榮基，表達對此次聲援的感謝，也表示會持續用對的價值來彰顯台灣精神，未來有機會將為竹北帶來更好的建設與服務。

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特地冒著風雨南下，為竹北市長參選人鄭朝方送上象徵勝選的「鴻運當頭」好彩頭。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基以文化人挺文化人的力量，近日特地冒著風雨南下，為竹北市長參選人鄭朝方送上象徵勝選的「鴻運當頭」好彩頭。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基挺文化人翻轉政治，呼籲台籍中港澳同鄉給予鄭朝方全力支持。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基挺文化人翻轉政治，呼籲台籍中港澳同鄉給予鄭朝方全力支持。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基挺文化人翻轉政治，呼籲台籍中港澳同鄉給予鄭朝方全力支持。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基挺文化人翻轉政治，呼籲台籍中港澳同鄉給予鄭朝方全力支持。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基，近日特地冒著風雨南下，支持同為文化人背景的竹北市長參選人鄭朝方。圖／鄭朝方辦公室提供
香港銅鑼灣書店創辦人林榮基，近日特地冒著風雨南下，支持同為文化人背景的竹北市長參選人鄭朝方。圖／鄭朝方辦公室提供

鄭朝方 林榮基 新竹縣選舉

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