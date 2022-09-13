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楊梅交流道台一線積水惹民怨 公路總局表示持續關注

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅區台一線楊梅交流道附近每逢強降雨淹水，惹民怨。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅區台一線楊梅交流道附近每逢強降雨淹水，惹民怨。記者翁唯真／攝影

近日颱風侵台造成強降雨，北台灣都深受影響，不過桃園楊梅交流道附近的台1線卻因為瞬間大雨讓道路產生積淹水，造成塞車情形，讓民眾抱怨上班時段又淹水，相當困擾；交通部公路總局一工處表示，也接獲通報，不過巡查廠商到場未發現積水問題，後續會持續觀察。

有民眾抱怨，楊梅交流道每逢大雨必淹水，而且不是第一次淹，已經淹了好幾年，上班時間車流量就大，遇到淹水更是塞到不行，楊梅像是直轄市中的落後地區。

中壢工務段表示，昨天上午6時有接獲民眾通知有積淹水情形，立即派廠商前往巡查，約莫上午7時抵達現場，並未發現有積淹水情形，水溝亦無雜物阻塞，推測應是短時間內強降雨，造成側溝排水宣洩不及導致。

中壢工務段表示，台1線楊梅交流道，多年前淹水情形嚴重，經桃市府水務局規畫區域排水後已有改善。道路若遇強降雨的情形，路面短時漫流後即排入人行道側溝。

中壢工務段每天上午8時至下午5時都會巡查轄內負責維管的道路，若有出現問題，廠商都會立刻回報，及時補修或做應變處置；對於強降雨積淹水一事，後續將派駐人員觀察降雨排水狀況。

楊梅區公所工務課說明，此段道路側溝由區公所負責改善，2016年10月已大幅改善側溝、排水溝等問題，包括增設洩水孔讓每1公尺就有1個洩水孔。

工務課表示，若時雨量超過50毫米且持續10分鐘以上，就有易積淹水可能，但尖峰雨量一過就會退掉，不過此處市公所關注的熱點之一，會隨時注意。

淹水 桃園

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