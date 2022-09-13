15日生效坤輿設置案無力回天 自救會明提前慶「勝利」

苗栗縣造橋鄉反坤輿自救會明天上午要舉行「勝利」記者會，宣告造橋龍昇村鄉親長達2年抗爭的苦難日子已經過去！不過，縣環保局表示，根據中央環保署解釋的生效日，應是今年9月15日，若無意外，明天的記者會也算是自救會提前慶祝。

縣環保局表示，坤輿廢棄物掩埋場設置案於今年7月21日間自救會行政訴訟案勝訴後，縣府立即中止坤輿的試運轉計畫並表明不上訴，但事後關係人坤輿公司不服判決提上訴；另外，針對中止試運轉計畫，坤輿也提出行政訴願，但至今均無下文。

秘書蔡政勳說，依據中央法規標準法規定，法規自發布日起算至第3日發生效力，因此去年9月13日修正發布坤輿廢棄物掩埋場設置的許可管理辦法是在今年9月15日開始發生效力，推算1年期限的屆滿日，就會是今年9月15日。

反坤輿自救會總幹事陳祺忠則強調，今天是同意設置文件期限最後一天，就要失效了！雖然公文解釋有3天空窗期才會生效，但坤輿公司已無力回天，自救會才決定按原定計畫於明天舉行勝利記者會。對此，記者聯繫坤輿公司主管，然無回應。