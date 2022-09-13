掩埋場開發案大限將至 坤輿自救會明辦抗爭勝利記者會

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案引發抗爭多年，自救會認定全案已屆落日條款的期限而「歸零」，明天將在抗爭現場舉行「抗爭勝利」記者會，感謝曾協助過的中央民代及議員，村民長期駐守抗爭的場景將告一段落。

由於環保署去年9月13日曾公告修法，2012年12月7日前的開發案，業者必須在1年內取得處理許可證，否則同意設置文件將失效，自救會認定坤輿案的期限已屆，即使未來重啟申請設置，也必須接受環評程序監督，坤輿開發案早年未經過環評就申請同意設置，未來不論面積是否超過2公頃，都要環評及民意監督。

苗栗縣環保局針對自救會認定的913「大限」日期，上午說明依中央法規標準法規定，法規自發布日起算至第3日發生效力，因此去年9月13日修正發布的許可管理辦法的「落日條款」是在去年9月15日才開始發生效力，因此推算 1年期限的屆滿日是今年9月15日。

坤輿7月21日凌晨進行「全量試運轉」與抗爭民眾引爆衝突，造成多人受傷，當天上午台中高等行政法院也宣判，自救會指控全案實際開發面積超過2公頃，但業者規避未辦環評，法院判決縣府敗訴，認定縣府做成讓坤輿科技設置掩埋場的行政處分無效。

自救會指出，自救會的行政訴訟勝訴，雖然縣府礙於社會壓力中止坤輿試運轉，但其實一直保有再度通過試運轉計畫的權力，自救會在立委陳椒華協助下，環保署去年公告修正「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第14條，坤輿必須在去年9月13日公告修正施行的一年內取得處理許可證，否則同意設置文件就失效，如今期限已至，未來坤輿想重啟，就得接受環評程序監督。

環保局表示，這起行政訴訟案縣府雖放棄上訴，但坤輿已提上訴，並針對縣府中止試運 轉的處分向環保署再提訴願，如業者最後贏得行政訴訟及訴願，但開發案同意設置文件已失效，因案例特殊，屆時仍將請示環保署處理方式及法律專業見解。