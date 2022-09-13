桃園楊梅、新屋9月21日將停水 受影響鄰里要注意

台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區 1000mm 過橋鋼管設備改善工程」，預計本月9月21日8時起至晚間8時30分止，將因施工停水，提醒民眾須預先儲水，影響桃園楊梅、新屋區約58835戶。

桃市府經濟發展局指出，停水時間共12.5小時，若遇雨天將順延停水一日。提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間也須關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

桃市府經濟發展局表示，楊梅區三民里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、瑞原里、金溪里、楊明里、紅梅里、楊江里、水美里、東流里、大平里、頭湖里、裕新里、瑞溪里、員本里、中山里、上湖里、大同里、梅溪里、永寧里、楊梅里火車站前站、上田里、梅新里、富豐里、秀才里。

新屋區下埔里、石磊里、望間里、石牌里、下田里、深圳里、清華里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、槺榔里、永興里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、後湖里、社子里、東明里。

經發局說，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。