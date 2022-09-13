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颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

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颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉秀巒國小後方土石崩落。圖／縣府提供
新竹縣尖石鄉秀巒國小後方土石崩落。圖／縣府提供

梅花颱風挾風雨，新竹縣山區連續雨勢，出現落石坍方及停電情形，尖石鄉秀巒地區土石流紅色警戒，秀巒國小今天上午11點起停止上班上課，學生暫時撤離至學校對面禮堂，等待家長接回，一旦警戒解除，預計明天將可復課。

新竹縣政府農業處長范萬釗表示，昨日風雨較大，已依農委會水保局發布土石流黃色警戒，立即將尖石鄉秀巒地區白石溪旁3戶居民預警性撤離，且竹60線白石溪從控溪吊橋至涼亭路段也暫時封閉，呼籲民眾暫時不要行經該路段。

范萬釗說，水保局今早6點30分發布秀巒地區土石流及大崩塌紅色警戒，原土石流災害應變小組三級開設，立即提升至二級開設，並同步通知尖石鄉公所及相關單位做好災害應變，秀巒國小今天上午11點起也停止上班上課，確保師生安全。

尖石鄉公所表示，尖石前、後山因連續雨勢，今天上午部分路段陸續出現落石崩塌情形，包括竹60-1線11k、竹60線23.K+600、37k+850、43k+850石磊道路8k、司馬庫斯部落聯絡道路6k+150、那羅煤源聯絡道路等，目前鄉公所開口廠商已盡速清除，後續其他路段可能還會發生落石，請民眾非必要請勿前往，以免發生危險。

針對天然風災，尖石鄉公所已針對疏散及撤離作業準備就緒，補齊相關物資，開設田埔文化健康站收容處，提前做好預防性準備。

新竹縣消防局長孫福佑表示，昨日災情造成尖石鄉後山泰崗、新光、養老及司馬庫斯部落約380戶停電，尖石鄉玉峰村石磊道路8公里處、尖石鄉竹60線28.4K及30.1K，以及五峰鄉竹122縣道38K處皆有落石坍方；橫山鄉田洋街旁下灣子橋崩塌，導致溪水上漲，上述災情皆已搶修完畢。

新竹縣尖石鄉秀巒地區土石流紅色警戒，秀巒國小今天上午11點起停止上班上課。圖／縣府提供
新竹縣尖石鄉秀巒地區土石流紅色警戒，秀巒國小今天上午11點起停止上班上課。圖／縣府提供
尖石鄉司馬庫斯6K+150等路段出現落石坍方。圖／縣府提供
尖石鄉司馬庫斯6K+150等路段出現落石坍方。圖／縣府提供

尖石鄉 土石流 落石

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