竹市挺環保 外送選用循環餐具送咖啡再抽500元禮物卡
近年外送平台竄起，一次性餐具使用量暴漲，新竹市環保局邀集36家特色餐飲店共同舉辦「挺環保！外送指定循環餐盒/杯」活動。9月15日至10月31日民眾訂購活動店家餐飲並指定使用「循環餐盒或杯」，隨餐附贈紅菓濾掛咖啡包1包，限量3600包，還可再抽獎500元便利商店禮物卡。
代理市長陳章賢表示，現代人重視環保風氣，去年市府首次募集10家餐飲店加入環保外送，帶領民眾及業者初次體驗循環餐盒的新環保生活型態，共計提供612次環保外送服務。今年擴大邀請36家餐飲業者加入響應，包括有機食材、舒肥烹調、養生蔬食、創意料理、熟成技術、當季在地食材、西式料理等，外送、外帶也能輕鬆達成減塑循環。
環保局說，民眾訂購美食時，指定使用「循環餐盒」，店家即以環保餐盒盛裝，提供外送或民眾自取，訂餐者享受美食餐盒外，還可享有一杯香醇咖啡陪伴，每店限量提供100份、竹市共3600份咖啡，再透過餐盒上活動貼紙專屬QR碼，即可登錄抽獎資料，登錄次數越多，中獎機會越大。
另外，民眾外送指定循環餐盒還可享餐具回收服務，用餐完畢僅須清空餐盒、稍作清潔，集中餐盒後，會由店家或活動合作夥伴「即時物流媒合平台Lalamove」配送人員，於約定時間回收餐具。店家依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」或使用專業餐具清洗設備清潔後，可重複使用，減少一次性垃圾的產出量。
環保局補充，今年為協助店家因應機關、學校、企業等大型活動的需求，環保局特別與「LooPick循拾」餐具租賃業者合作，提供店家餐盒租借，解決較大量的循環餐盒需求，有助於提高店家服務量能，可提供杯子、餐具、餐盤等多樣化容器，提升使用循環餐盒的便利性，同時減少活動產生大量一次性餐具，更友善地球的永續環境。
環保局表示，希望藉由外送使用重複性環保餐具的活動鼓勵店家提供環保餐具，提供民眾使用，於生產端及消費端共同減少產生一次性垃圾。抽獎日期11月3日，得獎名單11月4日公告於新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。
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