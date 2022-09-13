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坤輿事業掩埋場設置案今到期失效 自救會明宣告勝利

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
自救會明天早上9點將在坤輿公司門口舉行抗爭勝利記者會，宣告造橋龍昇村鄉親排班巡守抗爭日子已經過去了。圖／本報資料照片
自救會明天早上9點將在坤輿公司門口舉行抗爭勝利記者會，宣告造橋龍昇村鄉親排班巡守抗爭日子已經過去了。圖／本報資料照片

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場設置案的試運轉計畫，日前因地方激烈抗爭而夭折，且七月間自救會行政訴訟案勝訴後，縣府立即中止試運轉計畫並表明不上訴，但關係人坤輿公司不服判決提上訴，今天是同意設置文件期限最後一天，就要失效了！反坤輿自救會明天將舉行勝利記者會

反坤輿自救會指出，今年7月21日，台中高等行政法院宣告自救會的行政訴訟勝利，由於只是一審，坤輿公司不意外的上訴。雖然苗栗縣政府環保局礙於造橋鄉親被打得非常慘所帶來的社會壓力，中止的坤輿公司的試運轉計畫，但苗栗縣政府其實一直保有試運轉計畫再度通過的權力。

自救會去年在立委陳椒華協助下，讓環保署公告修正「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第十四條，坤輿公司必須要於去年9月13日公告修正施行的一年內取得處理許可證，否則其同意設置文件就失效了！

總幹事陳祺忠表示，自救會將在明天（14日）早上9點於坤輿公司門口舉行抗爭勝利記者會，過去曾經大力協助過自救會的時代力量和民進黨立委，以及幾位年輕議員皆會出席，宣告造橋龍昇村鄉親無奈必須面對黑道的苦難日子已經過去，接下來坤輿公司還想重啟，就得接受環評程序監督。

自救會 苗栗縣 記者會 坤輿案

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