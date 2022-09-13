苗栗陶藝術節辦陶瓷娃娃Cosplay競賽 即日起報名

苗栗陶藝術節今年規畫系列活動「大家來堆窯」、「陶瓷娃娃Cosplay競賽」，即日起開放報名，參加民眾可體驗柴燒陶藝的捏陶、堆窯、燒陶過程，並藉由角色扮演妝扮成陶瓷娃娃，感受裝飾陶瓷產業的過往風華。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗地區因氣候適宜、地理條件豐富，蘊藏與眾不同的陶土、木材及天然氣，造就遠近馳名的苗栗陶，帶動苗栗地區陶瓷產業的興盛發展，也是現代柴燒小窯的重鎮。為讓大眾更了解苗栗陶業的歷史與特色，今年苗栗陶藝術節特別規畫系列活動。

其中「大家來堆窯」邀苗栗縣柴燒陶藝創作協會辦理，傳授各種柴窯、燒窯小知識，課程分別在10月1日、13、14及15日在苗栗陶瓷博物館舉辦，年滿7歲都可報名參加，歡迎親子、家庭、學校及有興趣的民眾組隊，招收一組2至5人，10組額滿，統一採線上團隊報名（https://reurl.cc/MNzVVm )。

「陶瓷娃娃Cosplay競賽」聚焦苗栗陶業發展中的裝飾陶瓷娃娃主題，裝飾陶做工精細，服飾、頭飾、裙擺華麗且繁複，是陶瓷產業外銷時期的大宗，其中角色造型取自童話故事、宗教及古老神話傳說，苗栗裝飾陶瓷產業盛極一時，縣府希望透過趣味的cosplay競賽，讓民眾認識陶業的衍變。

這項競賽活動將於10月15、16日在苗栗陶瓷博物館舉辦，分為5至17歲的兒少組及18歲以上的成人組，採書面報名，每組參賽人員可獲補助造型費3000元，各組冠軍一名可獲獎金1萬元，亞軍獎金8000元、季軍5000元