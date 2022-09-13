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西湖鄉苗81線道路改善工程3000多萬元 近日即能動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗81線道路改善工程近日即將動工，鄉公所昨上午在龍洞村活動中心舉辦施工說明會。圖／西湖鄉公所提供
苗81線道路改善工程近日即將動工，鄉公所昨上午在龍洞村活動中心舉辦施工說明會。圖／西湖鄉公所提供

歷經兩年爭取，苗栗縣西湖鄉苗81線道路改善工程近日即將動工，昨鄉公所在龍洞村活動中心舉辦施工說明會，希望鄉親配合施工期間的交通安全管制，與會民眾也提意見，要求公所一定要做好品質把關。

鄉長高阿賜表示，苗81線貫穿龍洞村至苗栗市，全長6公里，2年前提報計畫爭取前瞻計畫經費，改善工程總經費3000多萬元，包括截彎取直及路面刨除重鋪。他說，因為地方配合款高達400多萬元，也讓公所「擠破頭」省吃儉用才湊足，目前廠商已報開工，待近日天晴即能動工，工期半年。

高阿賜強調，苗81線柏油路面已近20年未曾重鋪，沿線坑洞補了再補，致使車輛行駛時跳動厲害，是縣府管制的危險道路之一，且龍洞村是有機村，有多多能生態園區、義芳農場、祕密花園等知名景點，上月農糧署也在多多能生態園區舉辦員工一日遊活動，例假日常吸引眾多遊客造訪，但道路彎道多、部分路段狹窄，只能行駛中巴，經改善後勉強可讓遊覽車通行，對提高產業觀光及道路安全有很大的助益。

生態園區 鄉長 苗栗縣

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