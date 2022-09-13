影／新竹縣竹60線23.6K處落石坍方 暫僅開放單線通行
梅花颱風挾帶風雨，導致新竹縣尖石鄉竹60線8K+500公尺處，昨天傍晚6點落石坍方；今早9點多尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。
尖石鄉長曾國大表示，早上9點10分左右，竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行，第一時間經初步排除，現場交通暫時僅能單向通車，目前設法盡快搶通中，尖石鄉境內持續有雨，零星落石坍方意外不斷，提醒用路人小心。
新竹縣縣府消防局長孫福佑表示，11日凌晨0點開始至今早，全縣累積降雨量最多處為尖石鄉鳥嘴山，雨量累計391公釐，與過去颱風相較，雨量並不算多；縣府也將持續關切全縣災害狀況
梅花颱風威力在竹縣釀災，包含尖石鄉秀巒村後山部落384戶民宅停電、尖石鄉竹60線2處、120號縣道1處、122號縣道1處，以及橫山鄉田洋街路基崩落野溪導致溪水暴漲淹水，相關災情已在今天陸續搶通和恢復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言