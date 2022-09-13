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影／新竹縣竹60線23.6K處落石坍方 暫僅開放單線通行

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
今早9點10分左右，尖石鄉竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行。圖／尖石鄉長曾國大提供
今早9點10分左右，尖石鄉竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行。圖／尖石鄉長曾國大提供

梅花颱風挾帶風雨，導致新竹縣尖石鄉竹60線8K+500公尺處，昨天傍晚6點落石坍方；今早9點多尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。

尖石鄉長曾國大表示，早上9點10分左右，竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行，第一時間經初步排除，現場交通暫時僅能單向通車，目前設法盡快搶通中，尖石鄉境內持續有雨，零星落石坍方意外不斷，提醒用路人小心。

新竹縣縣府消防局長孫福佑表示，11日凌晨0點開始至今早，全縣累積降雨量最多處為尖石鄉鳥嘴山，雨量累計391公釐，與過去颱風相較，雨量並不算多；縣府也將持續關切全縣災害狀況

梅花颱風威力在竹縣釀災，包含尖石鄉秀巒村後山部落384戶民宅停電、尖石鄉竹60線2處、120號縣道1處、122號縣道1處，以及橫山鄉田洋街路基崩落野溪導致溪水暴漲淹水，相關災情已在今天陸續搶通和恢復。

今早9點10分左右，尖石鄉竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行。圖／尖石鄉長曾國大提供
今早9點10分左右，尖石鄉竹60線23.6公里處發生嚴重落石坍方，阻斷道路通行。圖／尖石鄉長曾國大提供
尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。圖／尖石鄉長曾國大提供
尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。圖／尖石鄉長曾國大提供
尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。圖／尖石鄉長曾國大提供
尖石鄉竹60線23.6K處也發生落石坍方，暫時僅能單向通車。圖／尖石鄉長曾國大提供

尖石鄉 梅花颱風 落石

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