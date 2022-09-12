尖石逾3百戶停電仍在搶修 五峰傳邊坡坍方交通中斷

新竹縣間歇性大雨不斷，晚間尖石鄉傳出有超過3百戶停電，台電搶修困難可能午夜才有機會恢復供電，五峰鄉則是晚間接近9點出現邊坡坍方，導致桃山村多處部落往山下交通中斷，目前正派員搶通當中。

據台電表示，尖石鄉秀巒村及玉峰村等一帶在今天晚間6時許出現停電情況，經統計有384戶停電，目前台電人員已前往晚間8時許趕抵現場搶修，經查是高壓電線斷線導致，但因山區大雨持續，且天色昏暗又不斷有落石，導致台電工程人員搶修困難，預計最快明天清晨才有可能恢復供電。

此外，在五峰鄉同樣出現大雨釀災，稍早晚間8時許縣道122線過泰平部落與高峰部落間出現道路邊坡坍方，已導致高峰部落以南的桃山村對外交通中斷，當地居民指出目前要下山可能只能經上大隘部落周邊山路通行，但路況一樣非常糟糕。