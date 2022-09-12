苗栗竹南科後天現場徵才 16家廠商1178個職缺供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月14日上午9點至下午1點，在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號2樓）辦理現場徵才活動，京元電子、錼創科技、智邦科技、立康生醫及尚順開發等16家廠商，提供1178個工作機會。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰表示，明天的現場徵才活動，近七成職缺高中職學歷即可應徵，職缺包含技術員、餐廳服務員、樓面儲備幹部、賣場人員、客服人員等，並以技術員為大宗，京元電子產線技術員、群佳科技作2休2夜班技術員，及力積電夜班技術員起薪皆3萬5000元以上，力積電更開出近4萬元月薪招攬優秀人才。

苗栗就業中心指出，勞動部鼓勵今年畢業青年找工作，推出尋職津貼，符合資格20歲至29歲者年底前，至台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）登錄報名，並完成線上求職準備，即發給2000元；3個月內進行求職，並接受就業輔導或推介服務者，每月再發1萬元。

另待業超過6個月的15歲至29歲者，可運用「青年職得好評試辦計畫」，完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上，依法參加就業保險，發給尋職就業獎勵金3萬元。

桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（https://thmr.wda.gov.tw/）、賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，或撥打免付費專線0800-777888洽詢。