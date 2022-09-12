高虹安批竹市動物園不當飼養鸚鵡 市府：不實指控

新竹市長候選人高虹安今天舉行記者會，揭發新竹市動物園內有鸚鵡等鳥類疾病自殘、動物不當飼養等現況，新竹市府也回應，動物園的鸚鵡由專業獸醫師與保育員照養，每日檢查身體狀況並餵予新鮮水果、蔬菜及營養飼料，目前健康況狀良好，並無生病情形。有心人士持鸚鵡照片進行不實指控，市府深感遺憾。

動物園說明，該鸚鵡早先於101年遭棄養，由民眾拾獲後送至動物園緊急救傷，當時鸚鵡脖子及胸腹部皆無毛、脫毛情形嚴重，後經獸醫師研判屬心理健康方面等問題，動物園秉持緊急救援照顧精神，長期提供該鸚鵡充足養護資源，目前鸚鵡復原情況良好。

市府強調，動物內舍為動物休息、用餐與照養區域，為保護動物、避免疫病傳染在園區傳播，並維持動物對內舍不受驚擾的基本安全感受，參考其他園所作法，動物內舍並不對外開放。對於有心人士所言開放參觀云云，市府除了期盼尊重專業，也呼籲動保議題不要被拿來作為選舉手段。

針對混養，新竹昆蟲館說明，將鸚鵡與爬蟲類混養，可增加動物行為豐富化與物種多樣化，增進鸚鵡行為豐富度及心理健康，在過去混養過程，館方皆詳細觀察紀錄，且有動物互動良好影片，目前國內的屏東野生動物收容中心與綠世界生態農場皆有將鸚鵡與爬蟲類混養實例。目前鸚鵡亦無與其他動物進行混養。