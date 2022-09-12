免費諮商、關懷、個案管理 竹市首座社區心理衛生中心揭牌

新竹市首座社區心理衛生中心今正式啟用，衛福部心裡健康司長諶立中、副市長李世珍、竹市心理衛生協會理事長陳貴鳳等人共同揭牌，社區心理衛生中心空間包括辦公區、諮商室3間（10樓1間、12樓2間）、可容納30人會議的多功能活動室及多組沙發談心區等，將為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務。

諶立中表示，近年受疫情衝擊下，改變民眾生活模式，心理健康也帶來影響。社區心理衛生中心是未來10年衛福部的重大政策，負責照顧社區居民心理健康，竹市地小人稠，要設立社區心理衛生中心更顯不易，感謝市府、生命線等團隊的努力。

李世珍表示，竹市首座社區心理衛生中心有五大特點，包括提升心理衛生服務可近性、專業人力早期介入，提供深化個案管理及提升服務品質、關懷暴力高風險個案，預防保護性案件發生、強化與網絡單位合作，預防暴力事件再發生、降低精神、自殺、家暴、性侵、藥癮及多重議題個案造成的社會事件。

衛生局表示，竹市社區心理衛生中心聘有心理輔導員、諮商師心理師、臨床心理師、護理師、社工師、精神及自殺關懷訪視員、藥癮個案管理師等專業人力，提供專業且在地化及外展式服務，除了關懷、追蹤訪視個案外，也提供心理衛生宣導及心理健康促進的相關課程。

衛生局指出，社區心理衛生中心將提供團體心理諮商、衛生教育講座或教育訓練及會議等活動使用，專業實用外兼具美感及隱密性設計，將帶給需要的民眾最溫暖貼心的服務。

衛生局表示，依據衛福部規定，每33萬人口應設置1所社區心理衛生中心，竹市社區心衛中心已於東區成立1處，預計2025年底前再設置另1所社區心理衛生中心，並積極規畫第二處心理衛生中心選址，期能設置北區或香山區，提升服務涵蓋人口數之82%，增加服務可近性。