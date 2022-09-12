廈門街立體停車場完工啟用 可提供桃園市民汽車位227席

桃園市長鄭文燦今下午出席「廈門街立體停車場、交通局廳舍暨里民活動中心」完工啟用典禮，地下1層、地上8層廈門街立體停車場提供汽車位227席，機車171席，能夠有效紓緩附近社區、商圈與桃園市行政園區洽公車位不足問題。

市府交通局向交通部爭取前瞻計畫補助1.1億元，以總經費6.87億興建廈門街立體停車場，總樓地板面積約5391坪，為多目標使用，同時兼具停車場及商業功能。在停車空間規畫上，加強友善標示，包括地坪分區分色、樓層分色引導、梯廳分區標示、配置婦幼、無障礙車格及電動車優先停車格等。

停管設備採用全新3.0 智能車牌辨識停管設備，包含IP高畫質車辨鏡頭、AI自動校正系統、E-TAG快速通關及UPS不斷電系統，另設置車位在席、車道即時影像螢幕與警示鈴、分層分區導引顯示屏、智慧尋車系統、綠能智慧充電樁等智能設施。收費方式支援電子票證、行動支付、信用卡、手機線上支付等，讓現金不再是繳費的唯一選擇，且本場使用市民悠遊卡享臨停9折優惠。

停車場除了增加市民停車空間外，亦為複合式多功能建築，一樓設置250坪中正、光興市民活動中心，提供鄰近民眾室內集會、活動、聯誼空間，滿足市民活動與休閒需求。

1樓店鋪150坪預計將提供24小時便利商店以及主題餐廳 ，2樓店鋪100坪亦預計提供餐廳以及生活百貨，不但可提供周邊民眾有特色的休閒購物場所，促進地方經濟發展，也可避免街道陰暗。

七、八樓設置桃園市政府交通局與桃園市政府車輛行車事故鑑定會辦公廳舍，面積約787坪，將有助於紓緩市府目前辦公空間不足的問題。

廈門街立體停車場建築思維採外觀以仿木紋烤漆格柵為主要立面設計，深色基座層、灰白色基底襯托格柵造型，透過日照光影變化街道將呈現不同藝術氛圍。

鄭文燦指出，自桃園市升格以來，就指示交通局盡量增加路外停車供給，以抒解停車需求，升格後已規畫20座立體停車場，提供車格5800席，其中16場獲得交通部前瞻建設補助，總經費達22.8億元。