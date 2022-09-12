苗栗縣24日敬老表揚暨音樂會 白冰冰開場演出

苗栗縣政府鼓勵參與老人福利活動，9月24日將在苗栗市巨蛋體育館，舉辦敬老表揚暨音樂會活動，縣長徐耀昌、縣府社會處長楊文志等人，今天歡迎民眾參與，友善關懷長輩。

苗栗縣老年人口9萬6862人、占18％，其中，獅潭鄉、西湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、大湖鄉，及卓蘭鎮、通霄鎮，比例都超過20%，達到超高齡社會的標準，縣府9月24日在苗栗市巨蛋體育館舉辦敬老表揚暨音樂會活動，徐耀昌等人今天在縣府大廳點亮「鑽石歲月 璀璨苗栗」的活動主題。

敬老表揚暨音樂會活動當天，下午1點至6點現場有美食文創攤位，下午1點25分至3點10分表揚17對鑽石婚楷模、18名模範老人、18名敬老楷模，下午3點30分起好感恩音樂會，採自由進場，但必須量測體溫、戴口罩。

音樂會安排藝人白冰冰帶領「台一線」團隊，用冰冰秀的熱鬧演出開場，並搭配主播簡至豪、新生代陳思綾接力主持，邀請金曲歌后徐佳瑩、閩南語小天王許富凱、呂思緯、ALL in 5、許維芳、李佳歡、陳思瑋等表演。