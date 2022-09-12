聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣24日敬老表揚暨音樂會 白冰冰開場演出
苗栗縣政府鼓勵參與老人福利活動，9月24日將在苗栗市巨蛋體育館，舉辦敬老表揚暨音樂會活動，縣長徐耀昌、縣府社會處長楊文志等人，今天歡迎民眾參與，友善關懷長輩。
苗栗縣老年人口9萬6862人、占18％，其中，獅潭鄉、西湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、大湖鄉，及卓蘭鎮、通霄鎮，比例都超過20%，達到超高齡社會的標準，縣府9月24日在苗栗市巨蛋體育館舉辦敬老表揚暨音樂會活動，徐耀昌等人今天在縣府大廳點亮「鑽石歲月 璀璨苗栗」的活動主題。
敬老表揚暨音樂會活動當天，下午1點至6點現場有美食文創攤位，下午1點25分至3點10分表揚17對鑽石婚楷模、18名模範老人、18名敬老楷模，下午3點30分起好感恩音樂會，採自由進場，但必須量測體溫、戴口罩。
音樂會安排藝人白冰冰帶領「台一線」團隊，用冰冰秀的熱鬧演出開場，並搭配主播簡至豪、新生代陳思綾接力主持，邀請金曲歌后徐佳瑩、閩南語小天王許富凱、呂思緯、ALL in 5、許維芳、李佳歡、陳思瑋等表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言