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擦亮明德水庫老招牌 公私計畫挹注近8億元
苗栗縣頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT經營的太和康養國際投資股份有限公司，投入5600萬元整修，縣府計畫挹注7億多元，打造天空索道、環湖自行車等遊憩設施，擦亮台灣四大水庫老招牌。
縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮，及太和康養董事長楊文達等人，今天主持明德水庫勞工育樂中心整修工程開工儀式，太和康養總經理高鳳嬪說，整體規畫工程經費5600萬元，將依約明年3月14日前完工，並取得旅館登記合法營運。
高鳳嬪指出，明德水庫山明水秀，空氣清新，勞工育樂中心條件得天獨厚，將發展湖畔婚禮、野餐午茶、藥浴文化、水環境親子旅遊，及手作、客家活動等，提供結合旅遊、健康養生的體驗。
縣府把明德水庫規畫為苗中地區觀光遊憩最大亮點，徐耀昌說，縣府爭取交通部觀光局核定2億多元經費，以明德水庫為基地，「明湖水漾 魅力海棠」為主題，發展「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」。
縣府文化觀光局長林彥甫指出，「明湖水漾 魅力海棠」工程，預計今年底動工，明年底完工，規畫促進民間參與公共建設模式，其中，天空索道從水庫碼頭區，到鴛鴦島、日新島，繼舊山線鐵道自行車後的一大創舉。
另外，縣府2000萬元委託明德水庫自行車暨環湖步道建置工程設計，沿湖邊規畫「一寮（老田寮）、二島（日新島、海棠島）、三環線（壩區、雙島、運動環線）」，全長11公里，並開發日島月橋等明德水庫新12景，估計經費5億多元，縣府爭取客委會補助中。
徐鑫榮說，明德水庫資源豐富，具有國際級的景觀，昔日有台灣四大水庫之稱，國道1號頭屋交流道通車後，交通更加便利，期待政府及民間投資如質、如量到位，再創明德水庫榮光。
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