影／梅花颱風影響復興3里停課 台7線落石坍方今早恢復通行

梅花颱風外圍環流影響，桃園復興區後山三里今天停課，台7線41.3公里昨晚突然落石坍方，公路總局復興工務段漏夜搶通，復興區長游正英今天上午表示，後山三里停課不停班，昨晚台7線落石坍方已搶通，上午雨勢較小，區公所持續監控落石停電。

梅花颱風接近外圍環流影響，氣象局發布豪大雨特報，桃園復興區後山的華陵、三光、高義三里今天停課、不停班，復興區雨勢不斷，昨晚台7線41.3K處突然落石坍方意外，大面積林木土石坍方掉落道路阻塞，一度無法通行，幸無人傷亡，復興工務段立即派人搶通，不到一個小時後搶通，今天清晨已恢復通行，行經車輛仍需小心。