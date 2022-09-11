快訊

中職／羅力生涯1500局達陣 洲際客場掌聲中退場

台南民宅烤肉大火 外孫女上樓叫祖父母逃生不及「3喪命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花颱風雨勢作梗 桃園韭菜花節閉幕、地景藝術節冷清

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2022桃園地景藝術節第一個周日，梅花颱風下雨，展區遊客冷清。記者曾增勳／攝影
2022桃園地景藝術節第一個周日，梅花颱風下雨，展區遊客冷清。記者曾增勳／攝影

梅花颱風外圍環流帶來雨勢，2022桃園韭菜花節今天下午閉幕及桃園地景藝術節第一個周日展示，只有零星遊客，桃園市長鄭文燦主持韭菜花節閉幕表示，桃園韭菜花節將閉幕不閉園，結合地景藝術節開展，歡迎遊客來感受大漢溪魅力。

因為梅花颱風雨勢，桃園韭菜花節只見零星旅客前往韭菜花田拍照，連同附近大溪河濱公園開展的桃園地景藝術節第一個周日，也都因為颱風下雨，展區人潮冷清，原本期待人潮生意的農產攤位、小販也都等無人在聊天，展區服務人員也說「下雨一天，沒有人」。

鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、市府相關首長參加韭菜節閉幕如同「郊遊」，比遊客還多，，鄭文燦表示，今年韭菜花節主題「把韭問月，遇水與綠」，代表大溪是北部韭菜最大種植專區，韭菜「九月雪」成為水與綠休閒農業區推廣特色，配合地景藝術節舉辦，韭菜花節閉幕不閉園，歡迎民眾來大溪遊玩。

一行人隨後前往大溪河濱公園，參加桃園地景藝術節第一個周日的生態嬉遊記兒童劇活動，同樣因為下雨，遊客人潮冷清，鄭文燦表示，桃園地景藝術節以「川行脈動」主題，代表大漢溪河川流動的歷史，大漢溪演變帶動大溪變遷，創造屬於桃園的故事。

2022桃園地景藝術節在大漢溪流域設置5大展區，總共展出30件國內外及原住民藝術家創作的裝置藝術作品，作品不同層面展現大溪特色，展期至9月25日，總共規畫18場精彩表演節目，歡迎各地民眾、親子踴躍前來大溪參觀、旅遊。

2022桃園地景藝術節第一個周日，梅花颱風下雨，大型裝置藝術作品參觀遊客冷清。記者曾增勳／攝影
2022桃園地景藝術節第一個周日，梅花颱風下雨，大型裝置藝術作品參觀遊客冷清。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持2022桃園韭菜花節閉幕，宣布閉幕不閉園。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持2022桃園韭菜花節閉幕，宣布閉幕不閉園。記者曾增勳／攝影
2022桃園韭菜花節閉幕，梅花颱風下雨，遊客冷清。記者曾增勳／攝影
2022桃園韭菜花節閉幕，梅花颱風下雨，遊客冷清。記者曾增勳／攝影

颱風 梅花 裝置藝術 韭菜 藝術節

延伸閱讀

合體鄭文燦連跑50場中秋活動 鄭運鵬又失聲了

桃園地景藝術節開展18天 鄭文燦歡迎中秋連假來玩

相關新聞

梅花颱風雨勢作梗 桃園韭菜花節閉幕、地景藝術節冷清

梅花颱風外圍環流帶來雨勢，2022桃園韭菜花節今天下午閉幕及桃園地景藝術節第一個周日展示，只有零星遊客，桃園市長鄭文燦主...

離鄉漂泊5年「老家卻變倉庫」 視障遊子圓了中秋團聚夢

桃園市觀音區一名患視障許姓男子，漂泊在外工作5年，今凌晨趁中秋連假期間，與視障友人返家探親，但多年未回家令他找不到路，請...

中壢出租公寓火警 賴香伶：應檢視房東有無做到安全

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今晚參加龍鳳里中秋聯歡晚會，她受訪表示，中秋連假在中壢地區有一個出租公寓的火災事件，她下午也到...

滋養生活的水脈 讓桃園千塘再度發光

桃園目前約有2800口埤塘，百年前更達萬口之多，然而早期埤塘屬於規模小的看天池，逢大旱照樣枯竭，於是日本政府興築桃園大圳，將北區埤塘化零為整；1964年完工的石門水庫與隨之建成的石門大圳，則整合南區的埤塘及古圳路。

周江杰昨才嘆北埔沒公廁 今再評新埔電線遮天

民進黨新竹縣長參選人周江杰昨天與今天分別前往北埔鄉及新埔鎮，分別針對北埔沒有公廁的問題以及新埔市區街道電纜未地下化，質疑「縣府治理能力究竟出了什麼問題」，周且喊出要將新...

台1線替代道路南段優先興建 估全線總經費將近百億元

竹北西區最重要的交通建設「台1線替代道路」確定將以縣道118線以南路線優先興建，目前已進入設計、計畫沿線探測作業，後續將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。