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梅花颱風雨勢作梗 桃園韭菜花節閉幕、地景藝術節冷清
梅花颱風外圍環流帶來雨勢，2022桃園韭菜花節今天下午閉幕及桃園地景藝術節第一個周日展示，只有零星遊客，桃園市長鄭文燦主持韭菜花節閉幕表示，桃園韭菜花節將閉幕不閉園，結合地景藝術節開展，歡迎遊客來感受大漢溪魅力。
因為梅花颱風雨勢，桃園韭菜花節只見零星旅客前往韭菜花田拍照，連同附近大溪河濱公園開展的桃園地景藝術節第一個周日，也都因為颱風下雨，展區人潮冷清，原本期待人潮生意的農產攤位、小販也都等無人在聊天，展區服務人員也說「下雨一天，沒有人」。
鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、市府相關首長參加韭菜節閉幕如同「郊遊」，比遊客還多，，鄭文燦表示，今年韭菜花節主題「把韭問月，遇水與綠」，代表大溪是北部韭菜最大種植專區，韭菜「九月雪」成為水與綠休閒農業區推廣特色，配合地景藝術節舉辦，韭菜花節閉幕不閉園，歡迎民眾來大溪遊玩。
一行人隨後前往大溪河濱公園，參加桃園地景藝術節第一個周日的生態嬉遊記兒童劇活動，同樣因為下雨，遊客人潮冷清，鄭文燦表示，桃園地景藝術節以「川行脈動」主題，代表大漢溪河川流動的歷史，大漢溪演變帶動大溪變遷，創造屬於桃園的故事。
2022桃園地景藝術節在大漢溪流域設置5大展區，總共展出30件國內外及原住民藝術家創作的裝置藝術作品，作品不同層面展現大溪特色，展期至9月25日，總共規畫18場精彩表演節目，歡迎各地民眾、親子踴躍前來大溪參觀、旅遊。
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