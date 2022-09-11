分享中秋跑場難忘經驗 張善政：3國中生淋雨散發善念

國民黨桃園市長張善政今天下午在中壢區行程，媒體問今天行程與運動有關是關注年輕選票及中秋行程難忘的事？張善政表示， 這次中秋晚會有3國中生手上拿著「善願餅」，淋雨跑來與他拍照、散發善念，「讓我覺得非常感動」。

張善政由立委魯明哲、市議員梁為超、黃敬平陪同，前往中壢區元生國小，參加桃園羽球夏令營第四梯結業式，張善政鼓勵小朋友常常練打羽球運動，並親切與家長、小朋友合影。

媒體問行程均與運動有關，是否關注年輕選票？張善政表示，參加這場羽球結業式，鼓勵小朋友多運動，這項活動由梁為超連續籌辦5年，他非常佩服，因此未來他想把桃園打造成為一個全民非常健康的城市，來鼓勵運動是非常正常的事情。

媒體再問鄭文燦、鄭雲鵬指三天連假跑50場行程看法及中秋跑行程有無特別難忘的事？張善政表示，大家跑場都非常辛苦，他跑的場次頻率也很高，特別難忘的事是在幾天前的一個晚會現場，當時下雨，晚會沒有防雨準備，很多人都淋著雨，當時3名國中生手上拿著現場散發的善願餅，跑出來要與他照相，讓他非常感動。