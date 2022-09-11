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分享中秋跑場難忘經驗 張善政：3國中生淋雨散發善念

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市長張善政分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長張善政分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園市長張善政今天下午在中壢區行程，媒體問今天行程與運動有關是關注年輕選票及中秋行程難忘的事？張善政表示， 這次中秋晚會有3國中生手上拿著「善願餅」，淋雨跑來與他拍照、散發善念，「讓我覺得非常感動」。

張善政由立委魯明哲、市議員梁為超、黃敬平陪同，前往中壢區元生國小，參加桃園羽球夏令營第四梯結業式，張善政鼓勵小朋友常常練打羽球運動，並親切與家長、小朋友合影。

媒體問行程均與運動有關，是否關注年輕選票？張善政表示，參加這場羽球結業式，鼓勵小朋友多運動，這項活動由梁為超連續籌辦5年，他非常佩服，因此未來他想把桃園打造成為一個全民非常健康的城市，來鼓勵運動是非常正常的事情。

媒體再問鄭文燦、鄭雲鵬指三天連假跑50場行程看法及中秋跑行程有無特別難忘的事？張善政表示，大家跑場都非常辛苦，他跑的場次頻率也很高，特別難忘的事是在幾天前的一個晚會現場，當時下雨，晚會沒有防雨準備，很多人都淋著雨，當時3名國中生手上拿著現場散發的善願餅，跑出來要與他照相，讓他非常感動。

當時下著雨，3名國中生身上沒有雨具，手上拿著善願餅，讓他體會有散發這個中秋節小物，是希望善願餅能夠廣結善緣，把善念發出去，小小的國中生就知道要把這個善念散發出去，「讓我覺得非常感念」。

國民黨桃園市長張善政（左）分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長張善政（左）分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長張善政（左）分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長張善政（左）分享中秋節場難忘的事及合影鼓勵小朋友多運動。記者曾增勳／攝影

2022大選 桃園市長 張善政 中秋節 國中生

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