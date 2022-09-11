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中壢出租公寓火警 賴香伶：應檢視房東有無做到安全

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。記者賴佩璇／攝影
民眾黨桃園市長參選人賴香伶。記者賴佩璇／攝影

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今晚參加龍鳳里中秋聯歡晚會，她受訪表示，中秋連假在中壢地區有一個出租公寓的火災事件，她下午也到現場跟里長一起看狀況，雖然說火勢沒有蔓延很多戶，但光是那戶有幾個問題。

第一個就逃生動線，基本上整個舊式公寓完全沒考慮到現場人員逃生，所以就釀成二死，一位還在加護病房的慘劇。里長給的建議很清楚，就是這樣一個出租式的住宅很多都是弱勢，原住民朋友、移工等等，更需要市府來檢視房東如何做到安全方面的設置。

包括駐警器也沒有，門後面還有一個沒辦法逃出，頂樓也是加蓋的狀況，所以，這個狀況她覺得很痛心，希望有關不管是社會住宅是新建的還是包租代管的社會住宅，安全是唯一最重要的考慮。

不管是包租代管也好，整個安全指標要設定出來，然後要在網路上或平台上讓大家知道這個是安全住宅，安全的標章，才能夠做出租性的包租代管，不然像現在很多居住是獨居老人、打工的青年及原民朋友，這樣的慘劇實在讓人很難過。

賴香伶表示，選舉就是人要在整個狀態裡面調整到戰鬥的狀態，所以她也跟媒體記者談到說既然她要參選市長，就用市長的身分談自己的理念及抱負。

雖然小黨沒有議員沒有里長的支持，但現在跑很多中秋場子也是很多現任里長也接納，不管是用誠摯的心跟大家交朋友，也提出對市政不滿的地方讓市民聽到。

比如說租房的問題跟工廠大火的問題，大家都有印象，覺得她有提出問題，而且講得是現在還做不到與做不好的地方，並不是隨便的攻擊，理性的市民朋友對於她的選舉，及準備要做市長就是要有這樣的承擔，也準備好了，印象分數也有了。相信支持度會從隱性變顯性。

2022大選 桃園市長 賴香伶

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