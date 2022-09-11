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周江杰昨才嘆北埔沒公廁 今再評新埔電線遮天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮市區街道電纜未地下化。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮市區街道電纜未地下化。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨新竹縣長參選人周江杰昨天與今天分別前往北埔鄉及新埔鎮，分別針對北埔沒有公廁的問題以及新埔市區街道電纜未地下化，質疑「縣府治理能力究竟出了什麼問題」；國民黨新竹縣長參選人楊文科回應，縣府與地方公所持續合作「第2任期有信心完成縣政願景」。

楊文科指出，目前新竹縣包含新埔在內多個鄉鎮都有電纜下地工程計畫，例如北埔老街、關西等，還給市區、老街乾淨天際線，各公所持續與縣府合作，縣府也大力支持，更持續推動各項重大建設，例如台1線替代道路計畫也已經啟動。

周江杰昨晚到北埔參加地方舉辦的中秋晚會，他提到「北埔老街是古蹟、歷史建物密度高且相當知名的觀光重鎮，但老街裡連讓人方便的地方都不夠，令人質疑縣府治理能力究竟出了什麼問題？」更直言「當其他縣市已經開始討論是否設置免治馬桶時，北埔老街這樣的知名觀光景點連公廁的問題都沒辦法處理。」

周今天到新埔鎮參拜與天宮，順道與地方民代一同會勘鎮內電纜地下化的可能性，對於新埔市區街道的天際線被雜亂的電線覆蓋，他嘆「老街街景美中不足的是半空中的電線電纜，要恢復古早街道傳統樣貌，電線就該地下化」。

周表示「如果當選縣長會和新埔鎮公所一起推動電纜地下化的工作」，並認為老街電纜地下化後可帶來其他商機，例如電影、電視劇要來拍攝取景，更能方便呈現原味的街景樣貌，並指出新埔鎮有豐富的客家宗族底蘊，未來要推動新埔成為文化影視的集中地。

老街 北埔 2022大選 新竹縣選舉 周江杰 楊文科

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