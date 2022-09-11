台1線替代道路南段優先興建 估全線總經費將近百億元

竹北西區最重要的交通建設「台1線替代道路」確定將以縣道118線以南路線優先興建，目前已進入設計、計畫沿線探測作業，後續將緊接展開用地取得，預估最快明年動工，完工後將打通武陵路高架，串連竹北西區及新竹北區交通。

縣長楊文科指出，台1線替代道路是新竹縣推動的十大交通建設之一，早在近30年前就已經提出規畫，但歷經5任新竹縣長任期及換過10幾位交通部長後，才終於爭取到興建曙光，可望為竹北西區的繁榮發展帶來重要關鍵影響力。

台1線替代道路計畫北起台1線明新科大路段，以高架橋方式跨越鳳山溪往南，經縣道118線後，再以橋梁跨越頭前溪，最終接上新竹市武陵路高架，不僅未來武陵路斷頭橋將不復見，還能讓竹北、湖口新豐往新竹市區更方便。

因總工程經費需求龐大，預計將以分期分年方式爭取中央補助興建，新竹縣府規畫將以南段優先，特別是首期優先施作的縣道118線以南到台68線武陵路交流道路段，長度約1.7公里。

此外，新竹縣府還規畫2支線，分別是東側延伸支線銜接鳳山工業區、湖口榮光路，以及西側延伸支線銜接新豐德昌街，與主線合計的總計畫長度達7.3公里。

縣府工務處表示，預估土地徵收須逾14億元，待目前探測作業完成後就會展開用地取得，不過原先在2018年完成的預估總工程經費65億元，因疫情爆發後成本快速上漲，目前預估總工程經費已上漲至將需98億元。

楊文科表示，近年台1線竹北路段的塞車問題越來越嚴重，加上湖口、新豐等區域也快速發展，因此新建台1線替代道路「不能再等」，希望未來全線完工後能紓解4成車流，也能帶動竹北西區發展，帶動道路沿線土地利用。