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梅花颱風古道探索遊客少 桃市推北橫戶外探險網購省500
桃園市政府推出2022北橫探險節，中秋連假率先舉辦北橫古道探索，不巧今天上午梅花颱風外圍環流雨勢，影響遊客出遊。市府觀旅局長楊勝評表示，9、10月內推出北橫山水陸12種戶外探險體驗，可亨500元補助，限量2000人次，民眾網路訂購時直接折抵。
北橫探險節由市府觀旅局今年9、10月推出，中秋連假期率先舉辦北橫古道探索，嚴選一年內復興區整建完工的巴陵時光步道、高遶溪古圳步道及觀音洞步道等3條步道。隨著梅花颱風逼近，帶來雨勢，影響民眾、親子、情侶北橫古道探索遊興，人潮不多。
觀旅局接著將在颱風過後好天氣，推出北橫山水陸戶外探險體驗，包含高空彈跳、高空滑索、休閒攀樹、泰山擺盪、瀑布垂降、深潭跳水、溯溪、滑水、遊艇、自行車、步道健行、旅拍等12項戶外探險體驗。
楊勝評表示，這項戶外探險體驗，透過網路Trip.com平台販售，有興趣民眾可上網訂購，限量2000人次（額滿為止），可享500元補助，並在網路訂購直接折抵，歡迎民眾、情侶 上網訂購體驗。
該局也首度嘗試與GoPro台灣8位百萬歷屆得主合作創作北橫觀光宣傳影片，以酷炫創新的拍攝手法，最直觀體驗視野，該影片將在「樂遊桃園FB」貼文宣傳，民眾在貼文下留言和標註2名好友，即可參加GoPro抽獎活動，就有機會抽中限量5台GoPro行動攝影機。
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