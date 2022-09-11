梅花颱風古道探索遊客少 桃市推北橫戶外探險網購省500

桃園市政府推出2022北橫探險節，中秋連假率先舉辦北橫古道探索，不巧今天上午梅花颱風外圍環流雨勢，影響遊客出遊。市府觀旅局長楊勝評表示，9、10月內推出北橫山水陸12種戶外探險體驗，可亨500元補助，限量2000人次，民眾網路訂購時直接折抵。

北橫探險節由市府觀旅局今年9、10月推出，中秋連假期率先舉辦北橫古道探索，嚴選一年內復興區整建完工的巴陵時光步道、高遶溪古圳步道及觀音洞步道等3條步道。隨著梅花颱風逼近，帶來雨勢，影響民眾、親子、情侶北橫古道探索遊興，人潮不多。

觀旅局接著將在颱風過後好天氣，推出北橫山水陸戶外探險體驗，包含高空彈跳、高空滑索、休閒攀樹、泰山擺盪、瀑布垂降、深潭跳水、溯溪、滑水、遊艇、自行車、步道健行、旅拍等12項戶外探險體驗。

楊勝評表示，這項戶外探險體驗，透過網路Trip.com平台販售，有興趣民眾可上網訂購，限量2000人次（額滿為止），可享500元補助，並在網路訂購直接折抵，歡迎民眾、情侶 上網訂購體驗。