榮家晚會性感女叫伯摸胸 網友：不需道歉 比送月餅柚子更好

這種榮家活動是否過火？不少養老院會為長者舉辦節日活動，近日台灣網上瘋傳2段影片，身穿火辣比堅尼的女郎為一群坐在輪椅長者勁歌熱舞，但女郎過於熱情，不但在伯伯面前張合雙腿，更走近擺動身體，又捉着伯伯的手，讓他摸胸及撫摸身體等，現場氣氛高漲，但尺道達噴血級引來爭議。

舉辦活動的桃園榮家解釋影片攝於中秋月光晚會，因疫情長者已兩年無晚會活動，未料表演者想炒熱氣氛動作過於火辣，就事件道歉，將來會更謹慎。不過，有大批網友撐活動無問題，又指護老院長者生活苦悶也要有娛樂，「反對的都不住那、住那的都不反對」，又認為院方「不需道歉」，更有人稱「道德在哪？良心在哪？地址又在哪？」。

有些養老院會為長者定期舉辦活動，而台灣有間養老院就因此引起非議。當地facebook群組「爆廢公社」日前瘋傳兩段火辣女郎到護老院表演片段，尺道大到噴血，隨即被瘋傳兼引來傳媒報導。片段中有多名行動不便、坐着輪椅的伯伯圍圈坐，3名打扮性感女子唱歌跳舞，中間有穿比堅尼的長髮女郎熱舞時，一度坐地朝長者方向張合雙腿及做一些極富性暗示的挑逗動作，再走到其中1名伯伯身前跳貼身辣舞，呼喊「來摸我呀」。另一片段所見，女郎用心口撞向伯伯臉部，其間不停有人喊「很高興」，女郎甚至捉住伯伯的手強迫他摸胸，現場即傳出歡呼聲，女郎更進一步捉住伯伯的手摸她身體，由上摸到下甚至觸碰私密部位，最後摸伯伯的頭說「要健康呀」才結束。

事件在網上引起轟動後，事發的桃園榮譽國民之家回應《自由時報》，承認影片攝於7日的中秋月光晚會，他們為行動不便的長者安排了15分鐘的小型演唱秀。鑑於晚會因疫情停辦2年，長者們都很期待活動，但表演者想炒熱氣氛，突然動作太過熱情和火辣，對引起非議很遺憾，將來會更謹慎。有網民批評表演太離譜，有傷風化外更會恐怕令長者受不住，「心臟受得了嗎？」。

不過，事件意外獲大部份網友力撐，有人更反擊批評活動有違風俗的言論，認為護老院長者生活非常苦悶，長者一樣有享受和舒壓的權力，「難道舉行祈福法事會才對嗎？」、「台灣民風太保守才會一堆酸民」、「阿公決定要再勇敢活1年」，許多人都指院方「不需要道歉」，又笑稱如果要道歉，對象應是「嫂嫂們」，不妨在邀請年輕小鮮肉到婆婆入住的老人院表演，讓婆婆也歡樂一下。有人則指這所老人院應該是很為住客着想，才會舉行這種慶節活動，曲線指「道德在哪？良心在哪？地址又在哪？」、「以後當獨居老人，我也要去住這種等級的」。當地人甚至形容這是「五星級療養院」、「活動像在做善事」，稱讚表演者職業高尚，願為長者提供娛樂，「比送月餅柚子更好」、「點到為止的服務也是功德一件」。

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文章授權轉載自《香港01》