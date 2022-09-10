桃園龍潭連日雨土石崩路樹倒路中 警民清除護中秋平安

昨晚10時許，龍潭警分局高平派出所員警巡邏行經龍潭區南坑道路時，發現路旁山坡大樹因不敵日前豪雨過後土石鬆動斷裂橫倒於路面，一度造成該路段交通中斷，人車無法通行，時值中秋連假為避免發生事故，員警在現場立即於現場道路兩端實施交通管制。

近期連續多日午後急降雨情形，造成龍潭多處山區路段土石崩落及路旁樹枝傾斜斷裂倒至路面，由於昨晚發生地在夜間視線昏暗不佳，加上該路段人車較少，員警立即通報相關道路管理單位尚未到場前，隨即聯繫平時協勤民力商借鏈鋸，並到場處理鋸斷倒地的樹幹，搬運清理路面上樹幹樹枝，及清掃散落的土石。