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結合在地自然景觀設計 新竹縣總圖獲國家卓越建設獎

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館設計，整合鄰近東興圳的自然景觀。圖／縣府提供
新竹縣立總圖書館設計，整合鄰近東興圳的自然景觀。圖／縣府提供

新竹縣總圖書館以整合自然景觀及歷史文化，結合周邊東興圳水岸綠地，將成為竹縣優質閱讀及休憩藝文場域，投入經費8.7億元，興建地上4層及地下2層建築，未來將可容納館藏量50萬冊圖書及資料，預計113年完工。規劃設計兼具智慧、創新、綠能等元素，一舉榮獲國家卓越建設獎。

縣府文化局表示，縣總圖規畫地上4層及地下2層建築，內部空間包含250席多功能展演廳、特展空間、技術空間、科技體驗區、行政辦公室、委外經營空間、公共服務區、地下停車場及戶外開放空間等。

文化局說，新竹縣總圖書館目前正進行土方及接地工程，規劃設計結合在地特色，像是早期在湖口、新豐鄉有部分紅土地質，帶動地方形成磚瓦產業及文化，縣總圖的材料選擇，就以紅磚作為立面主視覺焦點。

建築形式則因應新竹九降風特色，配置戶外中庭調節氣候，透過中庭增強客家合院的中心思想，並以中庭為中心向四周發展空間。

另外，總圖的綜合佈線、資訊通信、節能管理等等規劃，已取得候選智慧建築證書評定通過。全案也朝二氧化碳減量、植物多樣性、日常節能等綠建築的9大指標設計。整體建築目前正進行地基工程，室內裝修設計已於8月完成發包，將同步進行室裝規劃設計。

新竹縣立總圖書館規劃設計獲國家卓越建設獎。圖／縣府提供
新竹縣立總圖書館規劃設計獲國家卓越建設獎。圖／縣府提供

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