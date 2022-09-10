桃園景福宮建廟278年第1次當媒人 180人報名未婚聯誼

農曆8月15日中秋節，也是月下老人的生日，桃園大廟景福宮建廟278年今天第1次當媒人，安排未婚聯誼，吸引來自全台90對、180位青年男女報名，讓未婚男女有機會認識，進而發展成男女朋友，提升脫單的機會，早日締結連理完成終身大事。

景福宮主委簡征潭表示，大廟第1次辦未婚聯誼，網站開放報名時男生、女生很快先後額滿，受限場地無法開放更多人報名，明年還會舉辦，青年男女要把握報名機會。他特別感謝桃園女國際青年商會會長鍾若綝，號召會友協辦，讓活動非常成功。

簡征潭說，這次參加的青年男女不乏高學歷，或工作穩定甚至有所成就者，有公教人員、高科技大廠工程師、國營企業、醫護人員、教職、職業軍官、公司負責人等，條件都相當不錯。活動有8對配對成功，簡征潭頒配對成功獎，並表示今天參加聯誼活動的青年朋友，若能締結連理，景福宮將贈厚禮祝賀。

桃園大廟景福宮主祀神明為開漳聖王，配祀為玄壇元帥，也在恭奉「月老神君」。廟方表示，許多未婚男女工作忙碌，沒時間認識新朋友，或沒機會可以好好經營戀愛關係，今天中秋節也是「月老神君」聖誕，因此舉辦「桃園大廟遇到愛‧月老牽線四良緣」未婚聯誼活動。

未婚聯誼節目從上午一直到下午，先安排「愛情啟航」讓參加的青年男女一起唱跳熱身破冰、啟動活動的序曲。接著分組聯誼、遊戲互動、第一類接觸，中午時刻大家一起享受午餐，景福宮還邀請知名歌手現場自彈自唱好聽的抒情歌曲、讓午餐的氣氛更充滿著適合譜出戀曲的氛圍；另外還安排請專人導覽參觀大廟的文物、建築及古蹟。