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新竹市港南運河水質淨化 中秋連假辦獨木舟體驗
新竹市政府今天指出，港南運河公園完成「進化三部曲」，不僅環境大改造，上游更設有全台單一最大「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，每日導入3千頓活水，成功淨化水質。市府趁中秋連假辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與，打造新水上聖地。
代理市長陳章賢說，港南運河寬20公尺、長1500公尺，過去因景觀缺乏整理、少有人煙，市府近年推動「進化三部曲」，2018年啟動親水再造計畫2019年完成，成為17公里海岸線必訪重要景點，2020年獲頒水利署第2屆「全國水環境大賞」水漾生活獎。
市府2020年起向中央爭取6千多萬元補助，推動港南運河水質淨化工程，以生態第一優先、景觀再造、親水環境3大目標推動，採類生態工法改善港南運河水質，每日循環導入3千噸活水，今年6月也完成整理港南運河南段步道及周邊綠地整修，提升環境。
城銷處長林正光說，港南運河水勢平穩且屬封閉水域，適合作為獨木舟活動場域，市府繼2019年首次試辦獲得良好回響，再次於今年中秋連假辦理獨木舟體驗推廣活動，約200多人報名參與，民眾皆在專業教練的指導下，享受愜意的獨木舟體驗活動。
「有機會還想再來玩！」住在竹市的高姓一家三口，特地前來港南運河體驗獨木舟，媽媽也說，網路報名活動發現額滿，早上特地來排候補，直說相當值得，「港南運河風景漂亮，伴隨著微風吹拂很舒服，去程與回程感受度也不一樣！」
市府表示，中秋連假也歡迎國人前往觀賞香山濕地藝術季，感受大自然與藝術共融的美景，展期只到明日；也可至新竹公園參加玻璃設計藝術節，今年主題「透明大百科」有主題館、特展區、廣場科技互動裝置、透明市集四大展區，展出至9月25日。
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