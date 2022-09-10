快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市港南運河水質淨化 中秋連假辦獨木舟體驗

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供
新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供

新竹市政府今天指出，港南運河公園完成「進化三部曲」，不僅環境大改造，上游更設有全台單一最大「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，每日導入3千頓活水，成功淨化水質。市府趁中秋連假獨木舟體驗，吸引逾200人次參與，打造新水上聖地。

代理市長陳章賢說，港南運河寬20公尺、長1500公尺，過去因景觀缺乏整理、少有人煙，市府近年推動「進化三部曲」，2018年啟動親水再造計畫2019年完成，成為17公里海岸線必訪重要景點，2020年獲頒水利署第2屆「全國水環境大賞」水漾生活獎。

市府2020年起向中央爭取6千多萬元補助，推動港南運河水質淨化工程，以生態第一優先、景觀再造、親水環境3大目標推動，採類生態工法改善港南運河水質，每日循環導入3千噸活水，今年6月也完成整理港南運河南段步道及周邊綠地整修，提升環境。

城銷處長林正光說，港南運河水勢平穩且屬封閉水域，適合作為獨木舟活動場域，市府繼2019年首次試辦獲得良好回響，再次於今年中秋連假辦理獨木舟體驗推廣活動，約200多人報名參與，民眾皆在專業教練的指導下，享受愜意的獨木舟體驗活動。

「有機會還想再來玩！」住在竹市的高姓一家三口，特地前來港南運河體驗獨木舟，媽媽也說，網路報名活動發現額滿，早上特地來排候補，直說相當值得，「港南運河風景漂亮，伴隨著微風吹拂很舒服，去程與回程感受度也不一樣！」

市府表示，中秋連假也歡迎國人前往觀賞香山濕地藝術季，感受大自然與藝術共融的美景，展期只到明日；也可至新竹公園參加玻璃設計藝術節，今年主題「透明大百科」有主題館、特展區、廣場科技互動裝置、透明市集四大展區，展出至9月25日。

新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供
新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供
新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供
新竹市政府趁中秋連假在港南運河公園辦獨木舟體驗，吸引逾200人次參與。圖／市府提供

獨木舟 水質 連假

延伸閱讀

竹市左岸及17公里自行車道增7處YouBike站 今天上路

竹市軍人忠靈祠秋祭今辦追悼會 藍綠白3市長參選人到場

中颱軒嵐諾威脅增 竹市加強清淤整備、監控車行地下道

雲門舞集新竹公演 9月3日市府前震撼登場

相關新聞

桃園客家場館虧損 辦活動吸客

桃園市客家局興建7場館，其中5場館觀光人次逐年遞減，審計處發現各場館營運虧損，支出卻攀升，要求加強行銷，還建議擬訂場地租...

新竹市港南運河水質淨化 中秋連假辦獨木舟體驗

新竹市政府今天指出，港南運河公園完成「進化三部曲」，不僅環境大改造，上游更設有全台單一最大「多層複合濾料淨化設施（MSL...

「容積代金緩衝期」不實傳單流傳 新竹市政府澄清

新竹市近來有民眾接獲開發公司寄送「新竹市都市計畫容積移轉審查許可要點」傳單，內容提到「您持有之土地為公共設施保留地…目前...

300年首次白沙屯媽「粉紅超跑」與台東後山媽聯合祈福

台東天后宮本月20日舉辦12年1次虎年建醮活動，首度邀請白沙屯三媽參與，將於16日從苗栗拱天宮出發，預計首日中午抵達台東...

台灣鐵道建築藝術極品 苗栗縣定古蹟龍騰斷橋進行加固

舊山線知名景點「魚藤坪斷橋」是苗栗縣定古蹟，曾有「台灣鐵道建築藝術極品」美譽，但殘存的橋柱建築歷經多次地震及豪雨侵襲，仍有部分結構出現損害，苗栗縣政府為避免古蹟結構持續惡化，向台鐵等單位爭取經費辦理加固工程，並在中秋連假首日開工，希望強化斷橋的古蹟保存，讓更多遊客感受這處舊山線瑰寶之美。

「極樂晚會」女舞者大跳艷舞 桃園榮家道歉了

網路日前流傳影片，一位身穿性感內衣辣妹，在一群長者面前熱舞，甚至拉著其中1名長者的手覆蓋在她的胸部上，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。