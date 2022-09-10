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台灣鐵道建築藝術極品 苗栗縣定古蹟龍騰斷橋進行加固
舊山線知名景點「魚藤坪斷橋」是苗栗縣定古蹟，曾有「台灣鐵道建築藝術極品」美譽，但殘存的橋柱建築歷經多次地震及豪雨侵襲，仍有部分結構出現損害，苗栗縣政府為避免古蹟結構持續惡化，向台鐵等單位爭取經費辦理加固工程，並在中秋連假首日開工，希望強化斷橋的古蹟保存，讓更多遊客感受這處舊山線瑰寶之美。
魚藤坪斷橋就是全台知名的龍騰斷橋，但這座日治時代興建的魚藤坪鐵路橋，在1935年中部大地震後成為斷橋殘拱，1999年九二一大地震，斷橋第4座橋拱又斷裂，再添歷史新傷，無言訴說天災的強大威力；龍騰斷橋兩度見證大地震歷史，2000年文建會指定為震災紀念物、2003年縣府依文資法公告指定為縣定古蹟。
苗栗縣文化觀光局指出，魚藤坪鐵路橋當年以磚石砌造橋腳、連拱、鋼板橋、上承式桁架組成，屬於複合材料鐵路橋樑，斷橋位於台灣西部縱貫鐵路最高、最陡、施工難度最高的路段，成為日治時期海拔最高、跨距最大的鐵道橋樑，曾被譽為「台灣鐵路藝術極品」。
文觀局表示，斷橋早年以傳統工法搭建及黏著磚塊，由於時間久遠且受風化，加上地震、風雨侵襲，目前殘存結構出現部分損害，並曾出現磚塊掉落，因此向台鐵爭取近500萬元辦理加固，希望運用現代工法減緩斷橋崩落及錯位情形，除強化保存，也避免危及遊客安全，加固工程預計明年完成。
苗栗縣近年成功推動舊山線鐵道自行車的觀光遊憩，已吸引逾百萬人次搭乘體驗，龍騰斷橋是沿線重要景點，搭乘鐵道自行車在魚藤坪鐵橋遠眺斷橋，別有風情；文觀局除辦理古蹟加固，今年並爭取中央補助經費3200萬元進行「三義舊山線觀光服務設施優化工程」，預計10月完工，屆時隧道古蹟將結合立體投影燈光秀，打造全新的舊山線觀光風情。
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