「極樂晚會」女舞者大跳艷舞 桃園榮家道歉了

網路日前流傳影片，一位身穿性感內衣辣妹，在一群長者面前熱舞，甚至拉著其中1名長者的手覆蓋在她的胸部上，引發熱議。

對此，桃園榮譽國民之家坦言，影片是7日晚間的中秋月光晚會活動，表演者突如其來的動作太過熱情、火辣，引來非議，他們深表遺憾，日後舉辦活動將更加謹慎，注意改善。

從爆料公社流傳的影片，可見女舞者表演過程中，不僅躺下並將雙腳打開，雙手更在身上私密部位游移，隨後更靠近周遭的長者，將長者的手放在自己的胸部上面晃動，尺度相當大。

桃園榮家表示，當晚除了在廣場有主場活動，也為養護堂行動不便的長者安排了15分鐘的小型演唱秀，內容包括歌手熱舞演唱、享用月餅點心、抽獎，希望能讓長者們有在家過節的團聚歡樂感。

桃園榮家表示，因疫情中秋月光晚會停辦2年，當晚長者們都很期待活動開始，過程中也非常樂在其中，表演者為了讓長者們感受熱情與活力，主動親近長者們炒熱氣氛，但突如其來的動作太過熱情、火辣引來非議，他們非常遺憾，日後辦理活動會更謹慎、改善。