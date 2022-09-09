林耕仁搶親子票 中秋連假陪孩子作賞月燈籠、說故事
今天是中秋節連假第1天，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天持續走基層拜票、拜訪長輩，還當起孩子們的「大仁哥」，一起DIY製作賞月燈籠，還拿起故事書給孩子們說故事，氣氛溫馨。明天早上將持續拜票，走南寮市場、參訪慢飛兒工坊關懷弱勢。
林耕仁今天趁著拜票行程空檔，特地和5名年齡介於幼稚園到小學四年級的孩子以及孩童家長，在EVA老師的指導下，利用廢棄寶特瓶、畫紙、彩色筆等器具，教導5分鐘手工製作賞月燈籠。製作過程中，林耕仁還當起助教，一步一步協助孩子們完成燈籠。
林耕仁說，有的孩子相當有天賦，老師一教就能馬上融會貫通，讓他看了相當佩服，最後一起展示手工賞月燈籠。林也展現「大仁哥」的親和力，還現場拿起故事書給孩子們說故事，小孩也非常融入、頻頻發問互動，讓他忍不住笑說「原來自己是被政治耽誤的說故事老師！」
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