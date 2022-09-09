林耕仁搶親子票 中秋連假陪孩子作賞月燈籠、說故事

今天是中秋節連假第1天，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天持續走基層拜票、拜訪長輩，還當起孩子們的「大仁哥」，一起DIY製作賞月燈籠，還拿起故事書給孩子們說故事，氣氛溫馨。明天早上將持續拜票，走南寮市場、參訪慢飛兒工坊關懷弱勢。

林耕仁今天趁著拜票行程空檔，特地和5名年齡介於幼稚園到小學四年級的孩子以及孩童家長，在EVA老師的指導下，利用廢棄寶特瓶、畫紙、彩色筆等器具，教導5分鐘手工製作賞月燈籠。製作過程中，林耕仁還當起助教，一步一步協助孩子們完成燈籠。