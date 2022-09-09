快訊

U18女籃／領先20分遭追平 中華隊仍退紐西蘭晉4強

iPhone 14 Pro竟要6.7萬元！這國家蘋果官網開價全球最高

中秋3天連假 竹市照常收垃圾領確診關懷包不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市垃圾清運中秋連假照常。圖／市府提供
新竹市垃圾清運中秋連假照常。圖／市府提供

今天開始中秋節3天連假，不少民眾相約在住家烤肉，新竹市政府環保局提醒民眾，中秋連假垃圾清運不打烊，提醒民眾確實將垃圾分類；另因應疫情需求，民眾若確診需要，中秋3天連假期間的早上8點到中午12點，民眾仍可到3區公所領關懷包物資。

新竹市環保局指出，今天（9日）正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；明天（10日）中秋節正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；後天（11日）採假日定線定時定點收運。

新竹市政府今天也公布新增909例確診個案，因應國內COVID-19感染數持續升溫，市府提醒中秋連假，民眾外出、返鄉與他人接觸，請務必持續遵守相關防疫規定。

同時為方便民眾，新竹市關懷包便利帶服務中秋連假不打烊，自今天起至11日，服務時間為早上8點至中午12點，民眾可持確診者身分證或健保卡，至居住地所在區公所領取關懷包物資(https://reurl.cc/ERbr6R)。

中秋節 連假 新竹

延伸閱讀

許富凱中秋送暖！前進偏鄉樂當煮夫 拿大鏟備餐秀強臂

中秋連假第1天 桃園這幾處景點下午一度湧人潮

中秋連假玩翻水陸樂園！門票第二人20元.住宿享47折

沈慧虹體驗製作月餅 推廣竹市中秋連假好去處

相關新聞

中秋連假第1天 桃園這幾處景點下午一度湧人潮

中秋假期第1天，又迎來好天氣，許多民眾紛紛出遊，好好放鬆一波，中秋烤肉不可缺少重要食材海鮮，今天下午桃園竹圍及永安漁港紛...

影／頭份中華路1000mm輸水幹管爆裂 8.2萬用戶受影響

苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路，今天上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂的意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附...

颱風後桃竹苗血庫存拉警報 新竹巨城捐血活動湧人潮

疫情變化影響民眾捐血意願，加上前幾天颱風來，新竹捐血中心4種血型庫存都拉警報，尤其O型庫存只剩3天。新竹Big City...

竹縣+1080…國內腹瀉疫情緩升 衛局籲秋節烤肉宜避生食

新竹縣今天新增1080例COVID-19確診案例，中秋連假期間，竹縣13鄉鎮市衛生所及社區接種站持續開設疫苗接種服務；衛...

頭份爆管意外水公司緊急調度 停水戶從8萬降至8千戶

苗栗縣頭份市中華路今天上午9點多發生1000毫米輸水幹管爆裂意外，自來水公司目前仍進行搶修工程，原本頭份、竹南及後龍地區...

桃園疫情影響公車班次不穩通勤族苦 交通局提對策

桃園市政府交通局發現今年上半年疫情趨緩的時候，學生、上班族搭公車有回溫的情形，尤其行駛國道的客運上班尖峰時段，後面幾個站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。