中秋3天連假 竹市照常收垃圾領確診關懷包不打烊

今天開始中秋節3天連假，不少民眾相約在住家烤肉，新竹市政府環保局提醒民眾，中秋連假垃圾清運不打烊，提醒民眾確實將垃圾分類；另因應疫情需求，民眾若確診需要，中秋3天連假期間的早上8點到中午12點，民眾仍可到3區公所領關懷包物資。

新竹市環保局指出，今天（9日）正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；明天（10日）中秋節正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；後天（11日）採假日定線定時定點收運。

新竹市政府今天也公布新增909例確診個案，因應國內COVID-19感染數持續升溫，市府提醒中秋連假，民眾外出、返鄉與他人接觸，請務必持續遵守相關防疫規定。

同時為方便民眾，新竹市關懷包便利帶服務中秋連假不打烊，自今天起至11日，服務時間為早上8點至中午12點，民眾可持確診者身分證或健保卡，至居住地所在區公所領取關懷包物資(https://reurl.cc/ERbr6R)。