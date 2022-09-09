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竹縣+1080 國內腹瀉疫情緩升衛局籲秋節烤肉宜避生食

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣疫情概況。圖／縣府提供
竹縣疫情概況。圖／縣府提供

新竹縣今天新增1080例COVID-19確診案例，中秋連假期間，竹縣13鄉鎮市衛生所及社區接種站持續開設疫苗接種服務；衛生局提醒，近期國內腹瀉疫情緩升，呼籲民眾中秋烤肉、聚餐時，應注意飲食安全，避免生食生飲，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

迎接連續3天中秋連假，衛生局提醒民眾與親友烤肉、聚餐時，應注意飲食安全，建議生熟食應分開處理，食材徹底烤熟或煮熟後再食用，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，降低腸道傳染病感染風險。

中秋連假期間防疫不打烊，竹縣13鄉鎮市衛生所在中秋連假期間9月9日、11日2天，開設嬰幼兒、兒童及成人各類疫苗接種服務，衛生局今公布下周各鄉鎮市衛生局各廠牌、劑次疫苗接種訊息，呼籲尚未完整接種疫苗民眾，盡速接種疫苗。

衛生局提醒，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C發生率達90%以上，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，以提升保護力。

民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況。新竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，鼓勵民眾就近預約接種。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5091

竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣下周COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供

莫德納疫苗 衛生局 中秋

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