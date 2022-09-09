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苑裡藺草生活節登場 彩繪稻田、農民直銷站迎賓

中央社／ 苗栗縣9日電

苗栗縣苑裡鎮農會為推廣在地產業與文化特色，舉辦「苑裡藺草生活節」今天開幕，除有彩繪稻田迎賓、生活市集外，農會愛情果園小舖也升級農民直銷站。

苑裡鎮稻作面積為全苗栗縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，更有流傳近300年的傳統藺草編織工藝，苑裡鎮農會今、明兩天在農會愛情果園、藺草文化館周邊舉辦「苑裡藺草生活節」活動，以農藝、工藝、食藝3項主軸，推廣苑裡的產業與文化特色。

現場除有生活市集、藺草編織展示及體驗，成立第18年的農會愛情果園小舖升級為農民直銷站，今天也舉行開幕儀式，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、苑裡鎮長劉秋東等多人出席，推薦小舖主推的台農秈22號香米，以及各種優質農產品。

苑裡鎮農會推廣稻田彩繪適逢20週年，今年在愛情果園旁示範農地，以綠、黃、白、紫等四色水稻，種出「歡慶豐收」主題，今天也吸引不少民眾前往打卡拍照。

徐耀昌表示，造訪苑裡可體驗手作藺編、欣賞稻田彩繪外，也可到直銷站採買最新鮮的蔬果農產，適合規劃1日遊或2日遊，到蔡家古厝、華陶窯、房裡古城、山水米有機稻場等景點，體驗小鎮漫遊樂趣。

農會 愛情

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