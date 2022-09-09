中秋連假第1天 桃園這幾處景點下午一度湧人潮

中秋假期第1天，又迎來好天氣，許多民眾紛紛出遊，好好放鬆一波，中秋烤肉不可缺少重要食材海鮮，今天下午桃園竹圍及永安漁港紛紛湧入大量人潮，桃園景點人潮警示燈號在知名景點大溪老街、拉拉山等風景區更一度接近黃燈。

大溪老街及拉拉山風景區每逢連假總是遊客愛跑景點，連假第一天也不意外湧入不少人潮，不過適逢中秋節，烤肉為家家戶戶必備團圓活動之一，桃園的永安及竹圍漁港更是出現大量採購人潮。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，為了中秋節，永安漁港攤商早就備好大量魚貨，供應給所有消費者，初估商家營業額比平常假日多出2至3成，大量遊客進入讓攤商笑開懷，人潮警示燈號更一度逼近70%黃色人流警示。

楊梅警分局也為因應大量遊客，規畫永安漁港及新屋綠色廊道周邊道路，提前規劃交通疏導措施，於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，並運用交通器材將車輛有效分流及管制，也派義交於重要路口協助導引車流。 請民眾遵守警察同仁及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。