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桃園客家館舍來客降虧損增 疫情趨緩辦活動吸客

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府客家局遭糾舉1895乙未保台紀念公園虧損增，客家局回應，公園戶外公園綠地及開放空間，將依桃園公園管理自治條例規定，增加場地對外租借收入。記者翁唯真／攝影
桃市府客家局遭糾舉1895乙未保台紀念公園虧損增，客家局回應，公園戶外公園綠地及開放空間，將依桃園公園管理自治條例規定，增加場地對外租借收入。記者翁唯真／攝影

桃園市客家局興建7場館，其中5場館觀光人次卻逐年遞減，遭審計處點名要求加強行銷，審計處還發現，各場館營運都是虧損，支出卻持續攀升，建議擬訂場地租用收費標準。客家局表示，疫情影響，大型活動減少導致造訪人次下滑，2館舍已開設環境導覽培訓課程，並舉行音樂祭吸客。

桃園客家人多並擁有豐富文化，市府興建桃園客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、桃園北區客家會館、1895乙未戰役紀念公園、崙坪文化地景園區，以及永安海螺文化體驗園區共7場館，讓民眾更認識不同文化。

不過，包括客家文化會館、北區客家會館等5場館，觀光人次從2019年63萬多減至去年的47萬多人，而崙坪文化地景園區的龜殼劇場、永安海螺文化體驗園區策展內容等，遭審計處糾舉需加強行銷增加遊客，加強和客庄特色及文化亮點的連結。

客家局說，先前疫情嚴峻，暫時關閉展館、停辦大型活動，致使遊客大幅下降，疫情趨緩後已陸續辦理展覽表演、手作體驗等，也在官網、臉書粉絲專頁等加強推廣。

至於崙坪文化地景園區、永安海螺文化體驗園區，客家局表示，已辦理導覽志工培訓，讓團體預約導覽，並在海螺館設客家漁村常設展，舉辦「海客文化藝術季」及「客家流行音樂祭」，吸引更多人參訪。

對於審計處建議，應研擬場地租用收費標準，客家局表示，永安海螺文化體驗園區設有咖啡館，廠商每年支付權利金43萬2000元，將評估訂定場地租借辦法。

客家局說，1895乙未保台紀念公園將增加場地租借收入；桃園北區客家會館已訂定場地使用收費辦法；崙坪文化地景園區好客食堂，廠商每年權利金17萬8500元，以減輕市府財政壓力。

桃市府客家局遭糾舉永安海螺文化體驗園區未策展內容未說明客庄特色及起源，客家局回應，已辦理導覽志工培訓，並透過大型活動吸引更多民眾至園區參訪。記者翁唯真／攝影
桃市府客家局遭糾舉永安海螺文化體驗園區未策展內容未說明客庄特色及起源，客家局回應，已辦理導覽志工培訓，並透過大型活動吸引更多民眾至園區參訪。記者翁唯真／攝影

桃園 疫情 客家文化

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