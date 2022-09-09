桃園客家館舍來客降虧損增 疫情趨緩辦活動吸客

桃園市客家局興建7場館，其中5場館觀光人次卻逐年遞減，遭審計處點名要求加強行銷，審計處還發現，各場館營運都是虧損，支出卻持續攀升，建議擬訂場地租用收費標準。客家局表示，疫情影響，大型活動減少導致造訪人次下滑，2館舍已開設環境導覽培訓課程，並舉行音樂祭吸客。

桃園客家人多並擁有豐富文化，市府興建桃園客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、桃園北區客家會館、1895乙未戰役紀念公園、崙坪文化地景園區，以及永安海螺文化體驗園區共7場館，讓民眾更認識不同文化。

不過，包括客家文化會館、北區客家會館等5場館，觀光人次從2019年63萬多減至去年的47萬多人，而崙坪文化地景園區的龜殼劇場、永安海螺文化體驗園區策展內容等，遭審計處糾舉需加強行銷增加遊客，加強和客庄特色及文化亮點的連結。

客家局說，先前疫情嚴峻，暫時關閉展館、停辦大型活動，致使遊客大幅下降，疫情趨緩後已陸續辦理展覽表演、手作體驗等，也在官網、臉書粉絲專頁等加強推廣。

至於崙坪文化地景園區、永安海螺文化體驗園區，客家局表示，已辦理導覽志工培訓，讓團體預約導覽，並在海螺館設客家漁村常設展，舉辦「海客文化藝術季」及「客家流行音樂祭」，吸引更多人參訪。

對於審計處建議，應研擬場地租用收費標準，客家局表示，永安海螺文化體驗園區設有咖啡館，廠商每年支付權利金43萬2000元，將評估訂定場地租借辦法。