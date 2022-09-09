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頭份爆管意外水公司緊急調度 停水戶從8萬降至8千戶
苗栗縣頭份市中華路今天上午9點多發生1000毫米輸水幹管爆裂意外，自來水公司目前仍進行搶修工程，原本頭份、竹南及後龍地區約有8萬2000戶受施工影響停水，經水公司緊急調度供水，目前停水用戶已銳減為8340戶，但預定搶修完成時間仍在今天午夜12點。
自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲表示，頭份中華路的幹管破裂，目前已確認漏水點，人員進行搶修，水公司動員調整周邊管網，原本停水施工預計影響達8萬2000戶，經調整供水區內閥栓，部分地區已改由1200毫米口徑供水，停水戶降為8340戶，停水區域為頭份市及竹南鎮崎頂、頂埔里，目前施工搶修時間仍暫定至午夜12點，水公司將盡力設法克服困難，提早搶修完成。
頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生自來水幹管爆管意外，大量黃土及流水沖刷路面，並流入附近店家，周邊道路一度淹水，水退後也是黃泥一片，縣議員陳光軒上午 趕往關切，估計受影響路段約百公尺。當地路段鄰近中山高頭份交流道，頭份警分局接獲通報後，也到場進行交通管制。
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