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桃園疫情影響公車班次不穩通勤族苦 交通局提對策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園公車載客運量雖回溫，但仍辛苦經營，通勤族也受影響。圖／資料照片
桃園公車載客運量雖回溫，但仍辛苦經營，通勤族也受影響。圖／資料照片

桃園市政府交通局發現今年上半年疫情趨緩的時候，學生、上班族搭公車有回溫的情形，尤其行駛國道的客運上班尖峰時段，後面幾個站的上班族常常因已經滿座，沒辦法上車，交通局協調客運在尖峰時段加班，從後面的站發車。

不過市議員徐玉樹指出，雖然搭客運公車的乘客量回溫，但是龍潭5616、5617、5671及709公車班次調度不靈活及運量不足，經常發生10分鐘內來兩班次，不然就是間隔40、50分鐘後才有一班次，乘客質疑班次不準時且班次太少。

徐玉樹說，還有行駛國道路線的709公車，因為高速公路不能有站票，疫情後班次縮減，導致平鎮發車後，到龍潭百年大鎮站、龍潭運動公園站時常常已無座位，民眾上不了車，市府應該針對國道公車班次、通勤公車班次正常化的問題提出改善措施。

交通局長劉慶豐說，新竹客運的路權將於明年到期，客運公司已表示無意願繼續營運，目前正接洽其他業者，希望提早銜接。另外，5616、5617、5671公車路線前半段在同一幹線，後半段路線才分支，交通局考慮部分時段採聯合排班，減少學生及通勤族的等待時間，會再專案研議並加強督導。

另709公車的因疫情至今運量仍未恢復，依照規定，運量8成時恢復疫情前班次、運量7成時會維持9成班次，劉慶豐說要專案稽核，如有需要也會協調客運業者在部分時段加開班次，或加開區間車，從龍潭直接發車。

桃園市長鄭文燦也在議會說明，疫情收斂後，許多上班、上學通勤的市民改搭國道客運公車，這是好事情，然而，現階段面臨車輛班距不夠或司機不足的問題，無法立即放大運量；另外北桃通勤的特色，一般是上午從桃園到台北的乘客多、回程乘客少，傍晚則是回桃園的乘客多、去台北的乘客少，因此產生落差，導致部分公車因尖峰時段發車班距不足，造成後段車站的乘客搭不上車，有些乘客甚至還到前兩站去搭車。

他表示，因應以上情形，市府會在恢復正常公車運量前，給予專案補貼及協助，考慮運用司機留任津貼、給予尖峰時段發車的獎勵金，或採取聯合排班；針對預計退場的客運公司路線，也鼓勵想接續上場的客運公司提早上線，讓尖峰時段有通勤需求的龍潭民眾都能搭到車。

公車 疫情 桃園市長

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