聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡藺草生活節登場 愛情果園升級農民直銷站
苗栗縣「苑裡藺草生活節」今天登場，苑裡鎮農會與農委會水土保局等單位合作，一連兩天推出生活市集等活動，「愛情果園」今天也升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌，將以「農田直送、地產地消」理念，減少中間流通成本，增加農民收益，推廣在地農特產品。
苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，還有流傳數百年的傳統藺草編織工藝，苑裡鎮農會為推廣在地產業與文化特色，與水保局台中分局、苑裡鎮新復社區發展協會攜手合作，今、明兩天在農會愛情果園、藺草文化館周邊辦「苑裡藺草生活節」，以農藝、工藝、食藝3項主軸，推廣苑裡的產業與文化特色。
苑裡農會推廣稻田彩繪已20年，愛情果園旁的農地是展示稻田彩繪的重鎮，目前二期稻作展出「歡慶豐收」、「四健會70年」主題，今天中秋連假第一天，吸引大批遊客、親子前來遊玩、拍照打卡。
農會愛情果園小舖成立第18年，今年升級為農民直銷站並在上午開幕，苗栗縣長徐耀昌及地方各級民代共同揭牌，場面熱絡。
徐耀昌強調，苑裡素有苗栗穀倉、藺草原鄉之稱，來苑裡可體驗手作藺編、欣賞稻田彩繪，還可到直銷站採買最新鮮的蔬果農產，並可規畫經典小鎮一日或二日遊，走訪蔡家古厝、華陶窯、房裡古城、山水米有機稻場等景點，體驗小鎮漫遊樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言