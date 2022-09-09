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苑裡藺草生活節登場 愛情果園升級農民直銷站

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「愛情果園」升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌開幕，吸引許多遊客上門。記者胡蓬生／攝影
「愛情果園」升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌開幕，吸引許多遊客上門。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「苑裡藺草生活節」今天登場，苑裡鎮農會與農委會水土保局等單位合作，一連兩天推出生活市集等活動，「愛情果園」今天也升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌，將以「農田直送、地產地消」理念，減少中間流通成本，增加農民收益，推廣在地農特產品。

苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，還有流傳數百年的傳統藺草編織工藝，苑裡鎮農會為推廣在地產業與文化特色，與水保局台中分局、苑裡鎮新復社區發展協會攜手合作，今、明兩天在農會愛情果園、藺草文化館周邊辦「苑裡藺草生活節」，以農藝、工藝、食藝3項主軸，推廣苑裡的產業與文化特色。

苑裡農會推廣稻田彩繪已20年，愛情果園旁的農地是展示稻田彩繪的重鎮，目前二期稻作展出「歡慶豐收」、「四健會70年」主題，今天中秋連假第一天，吸引大批遊客、親子前來遊玩、拍照打卡。

農會愛情果園小舖成立第18年，今年升級為農民直銷站並在上午開幕，苗栗縣長徐耀昌及地方各級民代共同揭牌，場面熱絡。

徐耀昌強調，苑裡素有苗栗穀倉、藺草原鄉之稱，來苑裡可體驗手作藺編、欣賞稻田彩繪，還可到直銷站採買最新鮮的蔬果農產，並可規畫經典小鎮一日或二日遊，走訪蔡家古厝、華陶窯、房裡古城、山水米有機稻場等景點，體驗小鎮漫遊樂趣。

「愛情果園」今天升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌。記者胡蓬生／攝影
「愛情果園」今天升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌。記者胡蓬生／攝影
苑裡鎮農會二期作推出「歡慶豐收」主題的稻田彩繪。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會二期作推出「歡慶豐收」主題的稻田彩繪。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會二期作推出的稻田彩繪主題「歡慶豐收」。記者胡蓬生／攝影
苑裡鎮農會二期作推出的稻田彩繪主題「歡慶豐收」。記者胡蓬生／攝影
「愛情果園」升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌開幕，吸引許多遊客上門。記者胡蓬生／攝影
「愛情果園」升級為農民直銷站，上午歡喜揭牌開幕，吸引許多遊客上門。記者胡蓬生／攝影

農會 愛情 農民

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