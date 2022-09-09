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竹北市長選戰 林冠年夜襲「開噴」 塗鴉牆遭神還原

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市長選戰，林冠年夜襲「開噴」，塗鴉牆遭神還原 。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市長選戰，林冠年夜襲「開噴」，塗鴉牆遭神還原 。記者王淑君／翻攝

新竹縣竹北市長選舉「開噴」，台灣民眾黨參選人林冠年今天凌晨到國民黨參選人林為洲競選總部「噴漆」，林為洲大方表示不介意，但呼籲林冠年塗鴉前要多練習。竹北分局六家派出所今早7點45分前往競總現場關心，發現塗鴨內容已遭塗白，僅留下「Zhubei」字樣。

林冠年表示，凌晨快閃到林為洲競選總部噴漆，主要是回應8月底發起的「尋找竹北班克西（Banksy），這面牆隨便你塗」活動。林冠年在林為洲總部貨櫃塗鴉噴上「Banksy next to you」，還在臉書寫下「不管你炒不炒地皮、不管你老爸是誰，只要有創意，你就是這個城市的主角。」惟今早警方前往現場關心，塗鴉牆面已被白色油漆覆蓋，還原留白狀態，僅剩竹北英文字母「Zhubei」留在牆面上。

林冠年在個人臉書發言犀利，直搗炒地皮等相關敏感文字。林為洲國會辦公室主任陳致穎回應表示，林冠年係炒作新聞，深夜也透過監視器畫面掌握噴漆行動，不過現場的確在8月底就開放民眾塗鴨，且林留下的塗鴉字樣無爭議，目前未有提告及其他動作。

林為洲針對此舉表示不介意，「不過要成為城市風景之前，請多加練習。」

林冠年說，要發揮Banksy的精神，用自由、民主的方式打這場選戰。「這次竹北的選舉不需要砸大錢、不需要綁樁腳，我們可以發揮創意，用行動改變這座城市、用行動提升這場選舉的品質。」

台灣民眾黨竹北市長參選人林冠年今天凌晨到國民黨參選人林為洲競選總部「噴漆」，林為洲大方表示不介意，但呼籲林冠年塗鴉前要多練習。圖／林冠年辦公室提供
台灣民眾黨竹北市長參選人林冠年今天凌晨到國民黨參選人林為洲競選總部「噴漆」，林為洲大方表示不介意，但呼籲林冠年塗鴉前要多練習。圖／林冠年辦公室提供
竹北分局六家派出所今早7點45分前往林為洲競選總部現場關心，發現林冠年塗鴨內容已遭塗白，僅留下「Zhubei」字樣。記者王淑君／翻攝
竹北分局六家派出所今早7點45分前往林為洲競選總部現場關心，發現林冠年塗鴨內容已遭塗白，僅留下「Zhubei」字樣。記者王淑君／翻攝
台灣民眾黨竹北市長參選人林冠年，在國民黨參選人林為洲競選總部貨櫃塗鴉，噴上「Banksy next to you」。圖／林冠年辦公室提供
台灣民眾黨竹北市長參選人林冠年，在國民黨參選人林為洲競選總部貨櫃塗鴉，噴上「Banksy next to you」。圖／林冠年辦公室提供

林為洲

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