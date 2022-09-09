聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北市長選戰 林冠年夜襲「開噴」 塗鴉牆遭神還原
新竹縣竹北市長選舉「開噴」，台灣民眾黨參選人林冠年今天凌晨到國民黨參選人林為洲競選總部「噴漆」，林為洲大方表示不介意，但呼籲林冠年塗鴉前要多練習。竹北分局六家派出所今早7點45分前往競總現場關心，發現塗鴨內容已遭塗白，僅留下「Zhubei」字樣。
林冠年表示，凌晨快閃到林為洲競選總部噴漆，主要是回應8月底發起的「尋找竹北班克西（Banksy），這面牆隨便你塗」活動。林冠年在林為洲總部貨櫃塗鴉噴上「Banksy next to you」，還在臉書寫下「不管你炒不炒地皮、不管你老爸是誰，只要有創意，你就是這個城市的主角。」惟今早警方前往現場關心，塗鴉牆面已被白色油漆覆蓋，還原留白狀態，僅剩竹北英文字母「Zhubei」留在牆面上。
林冠年在個人臉書發言犀利，直搗炒地皮等相關敏感文字。林為洲國會辦公室主任陳致穎回應表示，林冠年係炒作新聞，深夜也透過監視器畫面掌握噴漆行動，不過現場的確在8月底就開放民眾塗鴨，且林留下的塗鴉字樣無爭議，目前未有提告及其他動作。
林為洲針對此舉表示不介意，「不過要成為城市風景之前，請多加練習。」
林冠年說，要發揮Banksy的精神，用自由、民主的方式打這場選戰。「這次竹北的選舉不需要砸大錢、不需要綁樁腳，我們可以發揮創意，用行動改變這座城市、用行動提升這場選舉的品質。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言