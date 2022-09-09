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颱風後桃竹苗血庫存拉警報 新竹巨城捐血活動湧人潮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影
新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影

疫情變化影響民眾捐血意願，加上前幾天颱風來，新竹捐血中心4種血型庫存都拉警報，尤其O型庫存只剩3天。新竹Big City遠東巨城購物中心今天中秋連假號召10個扶輪社辦大型捐血活動，祭出捐血送電影票、購物抵用券，吸引民眾捐血，中心目標今天達到1200袋熱血，為桃竹苗血庫大進補。

遠東巨城購物中心今天捐血活動共調度5輛捐血車，是每年重點的捐血活動，早上不到8點就有民眾、返鄉遊子來排隊，還有櫃哥櫃姐也來響應，由於巨城吸客力強，不少年輕人相約挽袖捐血。

新竹捐血中心主任王雲龍說，近日因為颱風緣故，桃竹苗血庫安全庫存用偏低，今天早上庫存只剩4天，感謝扶輪社與企業號召，巨城是指標點且腹地大，很開心參與捐血民眾相當踴躍。

王雲龍提到，桃竹苗1天約需要1000袋血，昨天與今天醫院領血，讓血庫庫存更加緊繃，今天5輛捐血車出動到巨城，1輛車1天約可募得200至250袋，今天早上9點到10點已經募得120袋血，希望今天1天可以募得1200袋血甚至突破紀錄。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清說，巨城開幕至今秉持社會共好共融理念，與超過50個團體合作舉辦近200場捐血活動，2017年起連年創新桃竹苗單日單點捐血紀錄，透過FB粉專發文觸及達140萬人次號召年輕族群響應捐血救人，累計已超過2萬4500袋、逾612萬5000c.c.。

國際扶輪3501地區總監謝其文表示，扶輪社熱衷於公益活動，此次社友們犧牲假期，出錢、出力、出時間一起為捐血活動奉獻，意義重大。在扶輪社實踐的眾多公益活動中，捐血是最立即有效的活動，因為急需輸血的病患很可能因為這即時的捐血而挽回寶貴性命，此次活動結合扶輪各社力量希望鼓勵更多人捐血，共同解決台灣血荒問題。

今天捐血活動共號召新竹西區扶輪社、新竹百合扶輪社、新竹矽谷扶輪社、新竹菁華扶輪社、新竹天翌扶輪社、新竹東區扶輪社、新竹城中扶輪社、新竹竹塹扶輪社、台灣網路扶輪社、新竹竹夢扶輪社參與，活動到下午5點為止。

新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影
新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影
新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影
新竹市遠東巨城購物中心今天辦捐血活動，吸引民眾排隊參與。記者張裕珍／攝影

捐血中心 新竹

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