未婚聯誼幸福登場 20對未婚男女期盼月老牽線脫單

中秋佳節也是月老誕辰，是拜月下老人求姻緣的最佳時刻，嘉義市政府與九華山地藏庵辦理「2022月老牽線･幸福久久」未婚聯誼活動，為單身男女搭起愛情的幸福橋樑，今年邁入第4年，共有20對未男女參加；副市長陳淑慧表示，藉由這樣的平台讓未婚男女互相認識、相戀，走入相愛到一生相許，滿滿的幸福。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，今天看到英國女王辭世新聞很不捨，女王和菲利普親王婚姻長達73年，因此視為心中偶像，目前自己婚姻已有47年，希望活得久些，也能有70年的婚姻。家是社會安定的力量，單身沒有不好，但總是令人有不穩定感，「雙」才有穩定力量，期待今天活動後能收到一大堆好消息。

市府表示，九華山地藏庵1樓供奉月下老人，這次聯誼特別選在中秋節，也是月老誕辰，是拜月老求姻緣，快速擺脫單身的最佳時刻，讓月老星君為參加的單身男女指點迷津，圓滿祝福，希望天下有情人都成眷屬，在此找到有緣人。今天參加聯誼的有公職人員以及各行各業優秀青年男女共20對。

副市長陳淑慧表示，現代人工作忙碌，缺乏交友管道，常常因此蹉跎歲月、蹉跎姻緣，在這個後疫情時代更要好好邁向幸福，大家在忙於工作之餘也要勇於追求人生幸福美滿婚姻，期盼所有參加者都能重視家庭價值、認同生命傳承的重要，並祝福所有參加者都能找到生命中的真命天子。