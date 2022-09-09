新瓦屋停車場下周一起封閉施工 10/4重啟將調整收費

擁有客家聚落建築、文創商家進駐，周末時常舉辦市集活動加上停車便利，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區成為當地熱門休憩區；惟園區停車場9月12日起至10月3日，將進行改善工程封閉，預計10月4日委外經營重新開放，原消費滿百可抵整日停車優惠將取消。

新竹縣文化局長李安妤表示，新瓦屋停車場因現行收費機制寬鬆，在園區內商店消費滿100元，就可以在服務台換取代幣，折抵整日停車費用，因而衍生部分附近居民或上班族車輛久占停車位問題，想逛園區或參加活動的民眾，反而找不到停車位。

李安妤表示，新瓦屋禾埕廣場停車空間，每逢假日停車量過多，園區景觀亦受影響，為有效管理園區禾埕廣場空間，並提升停車場周轉率，邀集園區廠商開會研討決議，並參考縣府及及其他文化園區停車收費辦法進行盤點檢討。

新瓦屋停車場9月12日起至10月3日進行改善工程，將導入車牌辨識及多元支付自動繳費系統，預計10月4日重新開放，完工後將委託業者「嘟嘟房」營運2年，依「新竹縣公有停車場收費標準」收費，預計平日每小時30元、收費上限150元，假日每小時40元、收費上限200元，進場未滿30分鐘免費。

李安妤表示，園區店家消費折抵停車費辦法未來會持續並行，將交由停車管理業者與園區內書店、畫廊、餐廳等不同型態商家洽談，優惠辦把將依各店家有異，確定優惠方案將另行公告。

文化局提醒，停車場施工期間不開放停車，民眾可往替代路外停車場停車，包括文興停7路外停車場、中興公園附屬停車場、嘉豐二街停車場、嘉豐南路停車場等，距離園區均約步行5至10分鐘可抵達。