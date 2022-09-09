快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／頭份中華路1000mm輸水幹管爆裂 8.2萬用戶受影響

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供

苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路，今天上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂的意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響，自來水公司接獲通報已停水進行搶修，目前包括頭份、竹南及後龍地區估計有8萬多戶受影響，預計今天午夜12點前搶修完成。

苗栗縣議員陳光軒上午接到民眾通報市立圖書館前的中華路發生爆管，大量黃土及流水沖刷路面，並流入附近店家。陳光軒表示，周邊住戶說凌晨4點多就發現路面有水不斷滲出，上午9點多出現爆管，大量自來水從路面湧出，周邊道路一度淹水，水退後也是黃泥一片，估計受影響路段約百公尺。

當地路段鄰近中山高頭份交流道，苗栗縣頭份警分局接獲通報，到場進行交通管制。

自來水公司第三區管理處表示，發生爆管的管線為直徑1000mm（100公分）的輸水主幹管，是1987年埋設的無鋼襯預力混凝土管（PSCP），現已派遣廠商搶修，因搶修工程必須關閉輸水幹管，估計造成停水影響的範圍為包括頭份全市、竹南全鎮及後龍鎮大山、東明、埔頂、灣寶、外埔、海寶等里，約有8萬2000戶，預計今天午夜12點前修復完成。

三區處副理徐玟玲表示，沿路約有近10戶店家因自來水爆管溢流受影響積水，水公司已派員協助清理。

苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響。圖／陳光軒提供

苗栗縣 圖書館 停水

延伸閱讀

大甲體育場人行步道施設和中山路面改善 明年一月完工

創世苗栗分院第5屆家具愛心義賣 9、10日頭份登場

汐止自來水幹管爆裂大範圍停水 水公司緊急開挖搶修

住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

相關新聞

影／頭份中華路1000mm輸水幹管爆裂 8.2萬用戶受影響

苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路，今天上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂的意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附...

竹市左岸及17公里自行車道增7處YouBike站 今天上路

新竹市左岸自行車道過去沒有自行車租賃業者，民眾反映希望設置YouBike站點，市府聽見民眾心聲指出，包括左岸及17公里自...

航空城進度延宕？ 鄭文燦：沒落後

國民黨昨開記者會質疑，造成台鐵太魯閣號事故49死的營造管理廠商，曾被工程會列為拒絕往來廠商，但同批董監事另開的子公司卻取...

地景藝術節 川行脈動大溪登場

桃園地景藝術節昨起在大溪區開展，今年以「川行脈動」為主題，由28位藝術家攜手14組在地民眾，創作30件裝置藝術作品，各有...

響應九九國民體育日 竹縣4運動場館 今祭免費方案

近年來運動風氣興盛，全國近8成民眾有運動習慣，新竹縣運動人口比率更高於全國平均。響應今天國民體育日，縣府祭出4處運動場館...

中庄吊橋10月啟用 大漢溪新亮點

桃園市政府為解決大漢溪中庄、月眉地區兩岸居民通行不便，斥資2億元興建中庄吊橋，採雙塔懸吊式設計，硬體工程已接近完工，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。