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影／頭份中華路1000mm輸水幹管爆裂 8.2萬用戶受影響
苗栗縣頭份市立圖書館前的中華路，今天上午9點多發生1000毫米自來水幹管爆裂的意外，強大水壓衝破柏油路面， 水流並湧入附近店家，道路交通受影響，自來水公司接獲通報已停水進行搶修，目前包括頭份、竹南及後龍地區估計有8萬多戶受影響，預計今天午夜12點前搶修完成。
苗栗縣議員陳光軒上午接到民眾通報市立圖書館前的中華路發生爆管，大量黃土及流水沖刷路面，並流入附近店家。陳光軒表示，周邊住戶說凌晨4點多就發現路面有水不斷滲出，上午9點多出現爆管，大量自來水從路面湧出，周邊道路一度淹水，水退後也是黃泥一片，估計受影響路段約百公尺。
當地路段鄰近中山高頭份交流道，苗栗縣頭份警分局接獲通報，到場進行交通管制。
自來水公司第三區管理處表示，發生爆管的管線為直徑1000mm（100公分）的輸水主幹管，是1987年埋設的無鋼襯預力混凝土管（PSCP），現已派遣廠商搶修，因搶修工程必須關閉輸水幹管，估計造成停水影響的範圍為包括頭份全市、竹南全鎮及後龍鎮大山、東明、埔頂、灣寶、外埔、海寶等里，約有8萬2000戶，預計今天午夜12點前修復完成。
三區處副理徐玟玲表示，沿路約有近10戶店家因自來水爆管溢流受影響積水，水公司已派員協助清理。
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