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竹市左岸及17公里自行車道增7處YouBike站 今天上路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供
新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供

新竹市左岸自行車道過去沒有自行車租賃業者，民眾反映希望設置YouBike站點，市府聽見民眾心聲指出，包括左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用，適逢中秋假期，邀請國人朋友造訪新竹市，安排一場YouBike中秋小旅行。

代理市長陳章賢表示，新竹市YouBike 2.0從7月啟用至今，廣受市民好評，周轉率節節升高，平均每輛YouBike 2.0每天被使用超過4次，並已累積突破8萬使用人次，足見新竹市民對YouBike2.0的肯定。

交通處長倪茂榮表示，微笑水岸經市府團隊整治後成熱門景點，屢接獲市民反映左岸無自行車租賃業者，希望能設置YouBike站點，因此YouBike 2.0升級計畫即規畫頭前溪左岸（中華路一段）、舊社及舊港等3處站點，並串連17公里海岸線4處站點。

YouBike站點沿線包括港南濱海風景區、賞蟹步道、香山天后宮及南港賞鳥區等4處，讓民眾不必自己帶自行車，可隨借隨還，暢遊頭前溪及17公里海岸線各景點。

交通處表示，新竹市youbike2.0今年度已建置69站（含暨有站點共站），預計明年底前將完成100站的建置與升級。交通處說明，民眾租借單車前可先加入微笑單車會員，即可享有公共自行車傷害險，先登錄再騎乘，保障多一層。

代理市長陳章賢表示，市府近年積極爭取中央經費、打造27公里微笑水岸，串聯頭前溪左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，歡迎民眾來運動、觀光，享受美好風景。

新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供
新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供
新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供
新竹市左岸左岸及17公里自行車道新增7處YouBike2.0站點，今天正式啟用。圖／市府提供

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